Грошова допомога в Чернігівській області доступна внутрішньо переміщеним особам і мешканцям прифронтових громад — стартувала програма фінансової підтримки мікробізнесу, за якою можна отримати до 2600 доларів на власну справу.

Грошова допомога в Чернігівській області для підприємців із числа внутрішньо переміщених осіб надається в межах програми підтримки мікробізнесу, яку реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною організацією Mercy Corps. Про це повідомляє інформаційне агентство «РеІнформ».

Учасники програми можуть отримати до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи. Фінансова підтримка спрямована на людей і мікробізнеси, які постраждали через війну та прагнуть розпочати або відновити підприємницьку діяльність.

Хто може взяти участь

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376.

Програма діє у чотирьох регіонах: у Дніпропетровській та Київській областях, у місті Києві, а також у Чернігівській та Одеській областях.

На що можна витратити кошти

Фінансову підтримку дозволено використати виключно на придбання обладнання та інструментів для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах програми не підтримуються.

Окрім грошей, учасники отримують доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей і занять про те, як планувати, розвивати та посилювати власний бізнес.

Як зареєструватися

Реєстрація на участь у програмі доступна за посиланням, яке опублікувало агентство «РеІнформ». Заповнивши форму, кандидати можуть розраховувати на фінансування до 2600 доларів — саме на обладнання та інструменти для власної справи.

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