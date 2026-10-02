Грошова допомога в Чернігівській області для підприємців із числа внутрішньо переміщених осіб надається в межах програми підтримки мікробізнесу, яку реалізує громадська організація «Центр зайнятості Вільних людей» у співпраці з міжнародною організацією Mercy Corps. Про це повідомляє інформаційне агентство «РеІнформ».
Учасники програми можуть отримати до 2600 доларів на започаткування, відновлення або розвиток власної справи. Фінансова підтримка спрямована на людей і мікробізнеси, які постраждали через війну та прагнуть розпочати або відновити підприємницьку діяльність.
Хто може взяти участь
Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, а також місцеві жителі громад, які належать до територій, де ведуться або велися бойові дії, — відповідно до переліку, визначеного наказом №376.
Програма діє у чотирьох регіонах: у Дніпропетровській та Київській областях, у місті Києві, а також у Чернігівській та Одеській областях.
На що можна витратити кошти
Фінансову підтримку дозволено використати виключно на придбання обладнання та інструментів для започаткування, відновлення або розвитку власної справи. Бізнес-ідеї в аграрному напрямі в межах програми не підтримуються.
Окрім грошей, учасники отримують доступ до навчання, практичних онлайн-зустрічей і занять про те, як планувати, розвивати та посилювати власний бізнес.
Як зареєструватися
Реєстрація на участь у програмі доступна за посиланням, яке опублікувало агентство «РеІнформ». Заповнивши форму, кандидати можуть розраховувати на фінансування до 2600 доларів — саме на обладнання та інструменти для власної справи.
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