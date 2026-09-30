Подорожчання продуктів у Харкові продовжується: лише за один місяць яйця та крупи помітно додали в ціні, і найбільше подорожчала саме базова складова щоденного кошика.

Подорожчання продуктів у Харківській області за місяць стало особливо відчутним — найшвидше зростають ціни на яйця, які за один місяць додали понад 40% до середньої вартості. Реальні цифри з порталу «Мінфін» підтверджують, що базовий продуктовий кошик дорожчає значно швидше, ніж офіційна інфляція.

Найочевидніше злетіли в ціні курячі яйця. За даними сервісу відстеження цін «Мінфін», середньомісячна вартість яєць «Квочка» марки С1 (10 штук) ще у серпні 2026 року становила 57,12 гривні. Станом на 29 вересня той самий лоток у мережі Auchan продають по 84,30 грн, а в Novus — по 78,99 грн; середня ціна по магазинах досягла 81,65 грн.

Ще виразніше подорожчав бренд «Ясенсвіт». Десяток яєць С1 того самого виробника у вересні в Novus коштує 79,99 грн, а в Megamarket — уже 88,50 грн (середня — 84,25 грн проти 59,49 грн у серпні). Упаковка з 18 яєць «Ясенсвіт» С1 обійдеться приблизно в 134 грн — у серпні цей самий набір коштував 106,95 грн.

Гречка та інші крупи

Не відстає й гречка. Кілограм цієї крупи в Metro, Novus та Auchan на кінець вересня тримається на рівні 74,90–74,99 грн, однак у Megamarket позначка сягає 99 грн за кіло. Середня ціна становить 80,95 грн проти середньомісячного рівня 74,63 грн у серпні — тобто гречка додала близько 8% за місяць.

Тренд не локальний, а охоплює весь регіон: сервіс фіксує на Харківщині стійкий рух цін угору по всьому базовому споживанню — від м'ясних виробів до бакалії. Зростання вартості олії, цукор та борошно також відбивається на кінцевому чеку в супермаркетах міста.

Що робити покупцю

Аби втримати бюджет, варто порівнювати ціни в різних мережах замість одного магазину: наприклад, розкидка на яйцях лише між Novus і Megamarket сягає майже 9 гривень на тому самому товар (79,99 проти 88,50 грн за десяток «Ясенсвіт»). Точні поточні ціни можна звіряти щодня на порталі «Мінфін», де показники оновлюються кілька разів на день.

Раніше Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Харківській області як ракетний удар по овочесховищу може позначитися на ситуації.