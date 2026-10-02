Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати через програму компенсації за прихисток: держава щомісяця виплачує гроші власникам житла, які безоплатно розміщують у себе переселенців.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можна отримати завдяки державній програмі компенсації за прихисток. Українці, які безоплатно надають житло внутрішньо переміщеним особам, можуть отримувати щомісячну компенсацію від держави, повідомляє «Наше місто» з посиланням на Кабінет міністрів України.

Виплата передбачена для фізичних осіб — власників житла, які безкоштовно розміщують у себе переселенців. Компенсацію призначають на шість місяців, а після цього її можуть автоматично продовжити ще на такий самий термін, якщо під час повторної перевірки підтвердиться право на виплату.

Які умови потрібно виконати

Житло має надаватися переселенцям повністю безоплатно, а власник не може стягувати з них плату за проживання. Водночас переселенці повинні фактично проживати за адресою, зазначеною в заяві.

Компенсацію не призначають, якщо власник житла та ВПО є близькими родичами першого ступеня. Йдеться про подружжя, батьків та дітей.

Як оформити компенсацію за прихисток

Для першого отримання компенсації власник житла разом із представником родини ВПО має подати заяву та повідомлення встановленої форми до Пенсійного фонду України. Зробити це можна онлайн через портал електронних послуг ПФУ або особисто в найближчому сервісному центрі.

Коли можуть припинити виплату

Пенсійний фонд перевіряє інформацію, зазначену під час оформлення компенсації, а також фактичне місце проживання переселенців. Якщо виявляють порушення або недостовірні дані, виплату можуть припинити.

Підставою для припинення компенсації може стати відсутність ВПО за вказаною адресою понад місяць або перебування людини за кордоном понад 30 днів поспіль. Виплату також можуть скасувати, якщо з'ясується, що власник і переселенець є родичами першого ступеня або під час оформлення були подані неправдиві відомості.

Не можна одночасно отримувати компенсацію за розміщення ВПО та субсидію на оренду цього самого житла. Це різні механізми державної підтримки, які не поєднуються.

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