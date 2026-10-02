Подорожчання продуктів у Сумській області прискорилось наприкінці вересня: за даними Мінфіну, найбільше за місяць додали в ціні курячі яйця та м'ясо курки.

Подорожчання продуктів у Сумській області не зупиняється: після різкого стрибка цін на цукор, олію та борошно наприкінці вересня помітно додали в ціні й курячі яйця з курятиною. Про це свідчать свіжі дані індексу споживчих цін Мінфіну.

Найбільше за останній місяць подорожчали курячі яйця. Десяток яєць торгової марки «Квочка» (категорія С1) на кінець вересня коштував у середньому 81,65 гривні — тоді як ще в серпні ціна трималась на рівні 57,12 гривні. Тобто за один місяць вартість зросла на 24,5 гривні, або більш ніж на 40%.

Схожу динаміку показали й яйця «Ясенсвіт»: десяток С1 подорожчав із 59,49 до 84,25 гривні, а упаковка з 18 штук — із 106,95 до 134 гривень. При цьому в мережах Auchan і Novus ціна десятка вже перевищила 80 гривень, а в Megamarket сягає 88,5 гривні.

М'ясо курки дорожчало повільніше, однак уся лінійка теж пішла вгору. Кілограм курячого стегна зараз коштує в середньому 152,33 гривні проти 134,82 гривні в серпні (плюс 13%), а тушка — 117,5 гривні проти 106,87. Найменше змінилось філе: 231 гривня за кілограм проти 229,26 у серпні.

Орієнтир Мінфіну — середня ціна по магазинах великих мереж Novus, Megamarket, Auchan і Metro, які працюють, зокрема, й у Сумах. Тому тренд на подорожчання яєць та м'яса курки однаково відчутний і для покупців у магазинах Сумської області.

Як не переплачувати

Щоб зекономити, купуйте яйця та м'ясо за акційними цінами у кількох мережах і порівнюйте вартість на однакову вагу. Мінфін щодня оновлює середні ціни на продукти, тож актуальну картину по яйцях, курятині, молочній продукції та бакалії можна безкоштовно перевірити на сайті index.minfin.com.ua.

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