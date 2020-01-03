"Якось то воно буде"

Український політик, народний депутат Микола Томенко висловив свою думку про те, що відбувається в країні в останні дні

Томенко порівняв деяких українців з вигаданими "чухраїнцями" українського сатирика Остапа Вишні. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Наводимо його слова повністю.

"Держава УКРАЇНЦІВ чи країна ЧУХРАЇНЦІВ: різниця є!

Тут протягом перших днів Нового року злетілася на мою сторінку вся путінська Україна. Мовляв дістали ці кляті націоналісти зі своєю МОВОЮ, КУЛЬТУРОЮ й ІСТОРІЄЮ.

Ну з ними - путінцями, все зрозуміло. А от від несприйняття УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ від новітніх ЧУХРАЇНЦІВ у владі та поза нею стає сумно і ОСТАП ВИШНЯ зі своїми безсмертними "Чухраїнцями" приходить на думку.

В передмові читаємо:

"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні "Чукрен"...Назва - "чухраїнці" (і ми про це знаємо) - постала від того, що нарід той завжди чухався...

В Розділі 1 читаємо далі:

"..Чухраїнців було чимало і щось понад тридцять мільйонів, - хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони такі суть...

Як запитують було їх:

Якої ви, лорди, НАЦІЇ?

Вони, почухавшись, відповідають:

ТА ХТО Й ЗНА?!

Живемо в Шенгерієвці. Православні...»

В Розділі 2 Остап Вишня розкриває таємницю ментальності цього дивного народу:

"Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис...

Риси ці, як на старовинну термінологію, звалися так:

1. Якби ж знаття?

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось то воно буде!

5.Я так і знав."

ОСТАП ВИШНЯ, 1926 рік.

П.С. І як вчить історичний досвід, то одна з головних рис цього дивного народу - ЧУХРАЇНЦІВ: ЯКОСЬ ТО ВОНО БУДЕ, може призвести до втрати ВОЛІ й НЕЗАЛЕЖНОСТІ!

І найголовніше: пам`ятаємо, що РІЗНИЦЯ між країною ЧУХРАЇНЦІВ і державою УКРАЇНЦІВ - Є!"