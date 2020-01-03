Український політик, народний депутат Микола Томенко висловив свою думку про те, що відбувається в країні в останні дні
Томенко порівняв деяких українців з вигаданими "чухраїнцями" українського сатирика Остапа Вишні. Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук. Наводимо його слова повністю.
"Держава УКРАЇНЦІВ чи країна ЧУХРАЇНЦІВ: різниця є!
Тут протягом перших днів Нового року злетілася на мою сторінку вся путінська Україна. Мовляв дістали ці кляті націоналісти зі своєю МОВОЮ, КУЛЬТУРОЮ й ІСТОРІЄЮ.
Ну з ними - путінцями, все зрозуміло. А от від несприйняття УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ від новітніх ЧУХРАЇНЦІВ у владі та поза нею стає сумно і ОСТАП ВИШНЯ зі своїми безсмертними "Чухраїнцями" приходить на думку.
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В передмові читаємо:
"Чухраїнці", як ми знаємо, це дивацький нарід, що жив у чудернацькій країні "Чукрен"...Назва - "чухраїнці" (і ми про це знаємо) - постала від того, що нарід той завжди чухався...
В Розділі 1 читаємо далі:
"..Чухраїнців було чимало і щось понад тридцять мільйонів, - хоч здебільша вони й самі не знали, хто вони такі суть...
Як запитують було їх:
Якої ви, лорди, НАЦІЇ?
Вони, почухавшись, відповідають:
ТА ХТО Й ЗНА?!
Живемо в Шенгерієвці. Православні...»
В Розділі 2 Остап Вишня розкриває таємницю ментальності цього дивного народу:
"Мали чухраїнці цілих аж п`ять глибоко національних рис...
Риси ці, як на старовинну термінологію, звалися так:
1. Якби ж знаття?
2. Забув.
3. Спізнивсь.
4. Якось то воно буде!
5.Я так і знав."
ОСТАП ВИШНЯ, 1926 рік.
П.С. І як вчить історичний досвід, то одна з головних рис цього дивного народу - ЧУХРАЇНЦІВ: ЯКОСЬ ТО ВОНО БУДЕ, може призвести до втрати ВОЛІ й НЕЗАЛЕЖНОСТІ!
І найголовніше: пам`ятаємо, що РІЗНИЦЯ між країною ЧУХРАЇНЦІВ і державою УКРАЇНЦІВ - Є!"