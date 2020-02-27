Друзья! Вчера был последний день, когда Президент должен определиться с законопроектом 1210. Подписать или ветировать.

Напомню, что автором является Данила Гетманцев. В жизни ничего не создавший, не понимает как работает бизнес и какие фатальные последствия нас ждут.

Самоустранение Маркаровой понятно, ей лишь бы ОВГЗ через банк Аккорд не мешали продавать, да с Верлановым НДС пилить.

Итак, почему этот законопроект на корню уничтожит бизнес активность в Украине:

Во первых. Период проверок физ лиц увеличивается с 3-х до 7 лет. Увеличение штрафов в разы. Штраф выписывается сразу с актом, а не после процедур обжалования.

Во вторых. Оценка деловой цели всех внешнеэкономических операций исключительно возлагается на мнение инспектора.

В третьих. Впереди всех стран Европы имплементация шагов BEPS по 100% декларированию всеми физ лицами иностранных компаний.

В стране, где охлаждается экономика, не проведена амнистия с нулевым декларированием, когда рядом находятся Венгрия, Эстония, Кипр со льготной налоговой политикой и возможностью получения налогового резидентства, введение таких новшеств зацементирует Украину как колонию.

Услышит ли Президент бизнес или пойдёт на поводу профано-дебильного окружения увидим сегодня- завтра...

Юрий Атаманюк, экономический эксперт