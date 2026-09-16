Дефіцит продуктів у Запоріжжі поки що не підтверджується: у Мінагрополітики запевняють, що фізичної нестачі продовольства в країні немає, але окремі товари можуть тимчасово зникати з полиць після російських ударів по логістиці.

Продукти у Запоріжжі дорожчають, а тепер частина товарів може й тимчасово зникнути з полиць. Після російської атаки 8 вересня на завод у Білій Церкві компанія REEVA призупинила виробництво та відвантаження локшини швидкого приготування — про це повідомили в пресслужбі виробника.

Завод REEVA зазнав прямого влучання: пошкоджено виробничу та складську інфраструктуру, працівники не постраждали. «Нам потрібен час, щоб оцінити масштаб руйнувань. Ми тимчасово позбавлені можливості виробляти та відвантажувати продукцію», — пояснили в компанії. Коли відновлять постачання, наразі не повідомляють.

Водночас журналісти inform.zp.ua перевірили, чи загрожує Запоріжжю дефіцит продуктів. Вони відвідали АТБ, «Апельмон», «Сільпо» та ТРАШ і пересвідчилися, що базові продукти в наявності. Фото оголошень про обмеження продажу в мережі АТБ російська пропаганда використовує як «доказ» дефіциту — насправді ліміти там запровадили через оптові закупівлі для подальшого перепродажу.

Про відсутність фізичної нестачі продовольства заявив і міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. В інтерв'ю РБК-Україна він пояснив, що Україна повністю забезпечує себе хлібом, борошном, олією, цукром, м'ясом птиці та овочами борщового набору, а виробництво олії перевищує внутрішнє споживання вдесятеро. Ситуативна відсутність окремих товарів, за його словами, пов'язана лише зі складнощами доставки після ударів по розподільчих центрах.

У зоні тимчасового ризику — товари з коротким терміном зберігання: свіжі овочі, фрукти, охолоджене м'ясо та риба на льоду. Критичної залежності від імпорту немає: завозять переважно каву, какао-боби, екзотичні фрукти, океанічну рибу та сіль через окупацію «Артемсолі». Щоб убезпечити постачання, уряд уже передав мережам закритий список державних і комунальних приміщень для релокації складів.

Що робити, якщо потрібних товарів немає на полицях

У Мінагрополітики радять не скуповувати крупи мішками: продукції в країні достатньо, а панічний попит лише змушує мережі швидше піднімати ціни. Якщо конкретної позиції немає в одному супермаркеті, варто перевірити інший — нинішні перебої точкові та короткочасні. За даними inform.zp.ua, перебудова логістики може додати до вартості продуктів від 2,5% до 15%.

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