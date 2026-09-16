Грошова допомога для ВПО в Харківській області доступна через нову онлайн-форму — Естонська рада у справах біженців (ERC) приймає заявки на гуманітарну грошову допомогу для підтримки власного виробництва базових продуктів. Розповідаємо, хто може подати запит і які документи потрібні.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області у межах програми відновлення засобів до існування знову доступна для подання — Естонська рада у справах біженців (ERC) приймає онлайн-заявки на гуманітарну грошову допомогу. Програма діє з 1 липня до 31 грудня 2026 року та підтримує власне виробництво базових продуктів вразливими домогосподарствами, які постраждали від війни.

Кошти надають як грант, але виплата не є автоматичною. Після отримання грошей родина має звітувати про їх використання — надати чеки, акти чи фотографії придбаних товарів і послуг. Кожну заявку оцінюють індивідуально, зважаючи на гуманітарну ситуацію домогосподарства.

Як повідомляється на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців (ERC), заповнити й подати запит можна через онлайн-форму за посиланням. Анкета доступна українською мовою, а Харківська область є серед регіонів, де приймають заявки.

Хто може подати заявку

Пріоритет надають домогосподарствам, які через війну змінили місце проживання. Додатково враховують критерії вразливості: хронічні хвороби та інвалідність I–III груп, родина з дітьми та єдиним дорослим, троє або більше дітей до 18 років, вагітність чи діти до 2 років, ветерани, які завершили службу, молоді родини до 24 років, домогосподарства лише з людьми 60+ та безробітні члени родини віком 18–49 і 50+ років.

Які документи потрібні

Для подання заявки необхідні документ, що посвідчує особу, номер мобільного телефону та електронна пошта. Переселенців просять додати довідку ВПО кожного члена домогосподарства або інші офіційні документи, які підтверджують попереднє й фактичне місце проживання.

Як подати заявку

Анкету заповнюють онлайн представники домогосподарства — самостійно або за допомогою родичів, друзів чи соціальних працівників. Також просять підтвердити поточне місцеперебування: фотографією паспорта з нещодавнім чеком із магазину, рахунком за комунальні послуги чи довідкою від місцевої влади. Після отримання гранту доведеться прозвітувати про використання коштів.

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