Критически важная способность руководителя - слушать и слышать критику. Только тогда власть может корректировать свои ошибки. А любая власть совершает ошибки. Тираническая, демократическая и пох@истическая.

У Зеленского и его команды со старта возникло головокружение от успехов, что их результат - продукт их невъебной крутизны, которая покорит весь мир.

слуга народа

На самом деле, их результат был следствием тупейшей политики попередников, которые довели страну до такого состояния, что она была готова отдать себя в руки комиков в надежде, что те начнут делать элементарные правильные вещи, поскольку давали правильные месседжи. Но комики сразу упустили из виду этот факт, решив, что все дело в их крутизне. В итоге все зеленое дело погубила гордыня.

Новая власть поспешила окружить себя информационным коконом, куда слабо просачивается реальное положение вещей. Потому на встрече с бизнесом Зеленский не слушает, что ему говорит реальный бизнес, а говорит то, что ему говорят из правительства, ангажированные олигархами и МВФ с соросятами люди. В итоге президенту придется принимать решение по переформатированию Кабмина. Но в нем не будет никакого толку, если президент будет осуществлять зачистку Кабмина на тех же самых принципах. Ибо принципы ошибочные. Зеленский на выборах говорил, что во власти не будет кумовства, а по факту расставил своих не очень умный друзей-комиков на ключевые направления. В результате мы имеем пародию на власть.

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А ведь именно пародия на власть, притом жестокая, мелочная и деспотичная настолько взбесила людей, что они в 2019 году проголосовали за комиков.

Олексій Гончарук, Володимир Зеленський

Потому Зеленскому нужно очень подумать о кадровой политике. Через несколько месяцев Украину накроет новая волна мирового кризиса. Она будет сильнее, чем в 2008 году. А экономика слабее. Власть слабее. Напряжение в мире жестче.

Это не оставляет сантиментов для государственного лидера относительно своих друзей и знакомых неспособных тянуть функционал управления государством. Украине больше не нужно правительство-презентация. Более того, Украине не нужно государство-презентация не выполняющее базовых государственных функций. Отсюда Украина должна перестать «казаться», поскольку весь мир уже ржет с наших потуг убедить, что мы что-то серьезное, а не полудохлое государство, генерирующее максимально возможный объем идиотизма во Вселенную. Грозный контекст мирового кризиса заставляет, нет, принуждает Украину к тому, чтобы наконец-то "быть". Для начала быть государством, а не импотентом с архаичными костылями «армовира».

Юрий Романенко, политолог, эксперт Украинского института будущего