Ситуація з коронавірусом виглядає все більш небезпечною. Поради від прем'єра Ізраїлю





В Ізраїлі зареєстровано 25-й випадок зараження коронавірусом. Біньямін Нетаньяху вперше докладно прокоментував ситуацію:



“Рівень зараження, ймовірно, вище, ніж ми припускали. Протягом 48 годин я організую відеоконференцію між кількома країнами, щоб обговорити, як ми можемо допомогти один одному.



Відразу скажу, що мова йде про пандемію. Дійсно, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ще офіційно не оголосила пандемію коронавіруса, але впевнений, що це відбудеться протягом декількох годин.

Не виключено, що мова йде вірус, якого не було в світі останні 100 років.

Немає підтверджень, що коронавірус піде на спад, коли встановиться спекотна погода. Так, вірус вже з'явився в Африці. Ніякі вакцини і противірусні препарати не допомагають.”



Пропоную вам правила поведінки на час пандемії:



⁃ Максимально виключити громадський транспорт (якщо використання неминуче, то не робити цього в години пік, а якщо в автобусі-поїзді багато людей, виходити),

⁃ Виключити масові заходи (концерти, театри, корпоративи тощо),

⁃ Виключити поїздки по туристичним (паломницьким) місць,

⁃ Носити з собою спирт і спиртові серветки і протирати руки кожен раз після фізичного контакту з людьми або після контакту з поверхнями громадських місць,

⁃ Виходити з місця, якщо в ньому багато людей,

⁃ Відмовитися від рукостискань, обіймів, поцілунків в якості привітання,

⁃ Здійснювати покупки в самі незавантажені для магазину годинник,

⁃ По можливості працювати з дому,

⁃ Відмовитися від готівки і протирати кредитну картку після використання,

⁃ Протирати телефон спиртовими серветками кілька разів в день,

⁃ Частіше, ніж зазвичай прати одяг, постільна білизна,

⁃ Купити антибактеріальне мило і користуватися ним вдома.

⁃ Частіше мити підлоги хлоровмісними засобами.





Нагадаю список країн, від поїздок в які слід утриматися, які прилетіли з цих країн зобов'язані дотримуватися карантин: Німеччина, Франція, Швейцарія, Іспанія, Австрія, Японія, Південна Корея, Таїланд, Гонконг, Макао, Сінгапур і Китай. На черзі окремі штати США. Крім того, люди, які побували в Ірані, Іраку, Сирії, Лівані не зможуть в'їхати на територію Ізраїлю.

Окреме побоювання викликають країни колишнього СРСР, реєстрація реальних випадків коронавіруса в яких ускладнюється повною відсутністю системи охорона здоров'я як такої. Іншими словами, вірити офіційним даним з цих країн можна мало.





До речі, Нетаньягу абсолютно правий, кажучи про постсовок. За моїми джерелами в ОП, ще три дні тому кількість хворих коронавірусом в Україні становило від 50 до 80 осіб. Це було в їх офіційних зведеннях. Наскільки я розумію, наші лікарні просто не можуть правильно визначити симптоми Covid19. Бо бояться розповідати реальна кількість хворих, щоб не почалася паніка. Тому не випадково в Україну прибуває дві делегації ВООЗ. Наша дохла система охорони здоров'я тепер вже проблема не тільки для наших громадян, але і для сусідів.



Думаю, що Україні потрібно закривати авіасполучення з Італією та іншими країнами, де коронавірус набирає обертів. А Зеленський повинен вийти з промовою на зразок тієї, що зробив Нетаньяху, щоб люди зрозуміли, як себе елементарно захистити. Адже у нас навіть депутати Верховної Ради можуть бути рознощиками коронавіруса.



Загалом, коронавірус буде дуже серйозним випробуванням для України. Оскільки тут потрібні не фіктивні, а реальні дії влади, щоб мінімізувати збитки. І мантрами попів про богообраністю нашого народу тут вже не відкрутишся.

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