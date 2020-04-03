Кажете, Іспанський сором? Ви просто не знаєте, що таке український сором в умовах карантину.

Про це український політик, лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко на своїй сторінці в мережі Facebook

Далі наводимо слова автора без коментарів.

От спостерігаю я в соціальних мережах за багатьма нинішніми та колишніми посадовцями останніх років й активістами на грантові кошти й бере мене такий сором за них і за нашу країну

Спочатку вони оголосили всіх медиків корупціонерами й неадекватами, а нині організовують флешмоби подяки лікарям.

Раніше радісно зліквідували санітарно-епідеміологічну службу в країні, а тепер вимагають її негайно створити.

Останні роки хотіли викинути на сміття, а потім таки продали всі медичні запаси Держрезерву за кордон, а зараз просять братні країни захистити і врятувати нас.

Кілька років тому оголосили систему швидкої допомоги радянським рудиментом, а сьогодні вимагають підтримати й забезпечити її належним захистом і зарплатнею.

Запланували закрити спеціалізовані заклади охорони здоров‘я, включно з військовими госпіталями, а нині головні їх оборонці.

Запровадили для реформаторів медицини в Києві 100-тисячні зарплатні й премії та активно боролися з «хабарниками» у сільських і районних лікарнях, а тепер агітують за радикальне підвищення оплати медсестрам та усім лікарям в системі охорони здоров‘я.

А ви кажете, Іспанський сором? Ви просто не знаєте, що таке український сором в умовах карантину.

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