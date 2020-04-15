Україну від нової Чорнобильської трагедії врятували пожежники мужні і дощ

Про це розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів і яких-небудь змін:

Про причини чорнобильської пожежі сказано багато і аксіоматичною версією її причини владою названі безвідповідальність поодиноких селян Іванківського району, які цинічно скористалися малими штрафами за підпал сміття та сухостою.

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А тепер збільшили штрафи, то і буде порядок. Як на мене, ситуація складніше і серйозніше. Нагадаю, що у нас влада ліквідувала Міністерство екології, яке безпосередньо займалося Чорнобильською зоною. Державне агентство з управління зоною відчуження різні групи інтересів ділять між собою вже близько року.

І зараз його тимчасово очолює третя тимчасово виконуюча обов'язки - Катерина Павлова. Вона, до речі, виграла конкурс у часи Гончарука, але її так і не призначили в силу, як було сказано, певних причин?!

Ще одну важливу інституцію створено під тиском нашого Екологочного комітету ВР, у часи мого головування. Отже, 26 квітня 2016 року був підписаний Указ Президента про створення Чорнобильського екологічного біосферного заповідника. А оскільки влада він був потрібен і вигідний, то тільки в кінці 2017 року він став самостійним бюджетною установою, а в …2019 році остаточно вирішили питання приміщення для колективу. Зараз, як і ведеться у часи Порошенка і Зеленського, заповідник з 2019 року очолює тимчасово виконуючий обов'язки.

Так от, я переконаний, що відсутність державної політики щодо Чорнобильської проблеми, керівництво на вічно тимчасовій основі і продовження незаконних вирубок лісу, браконьєрство - мисливського та рибальського, стихійний туризм - стали причинами нової Чорнобильської біди.

А врятували нас, як і в 1986 році, пожежники мужні, і слава Богу, дощ!

Так ось, Слава вогнеборцям! 

Подяку волонтерам!

Низький уклін рідній матінці - природі!

Ганьба владного хаосу і анархії!

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