"Який Президент, такі й депутати, і Уряд з програмою"

Якщо охарактеризувати проект програми дяльності Уряду Шмигаля у трьох словах, то це - лаконічно, загально і абстрактно

Про це розповів політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Тішить своєрідне гасло Програми: "Нікого не залишити осторонь". Бо яке гасло - така й програма. Хто ці нікого і що таке осторонь в документі не сказано, зазначив лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко.

Отож, документ за який повинна жити держава і народ, щонайменше один рік, не містить жодної цифри, жодного механізму виконання і жодного відповідального за її реалізацію.

Натомість, у документі на 10 сторінках великими літерами та з великими інтервалами пропонується банальний набір завдань із студентських рефератів по економіці, праву та політології.

Серед цих абстрактних завдань на всі часи і для будь-яких народів 20 разів використано слово забезпечення, 12 разів - слово створення і з десяток - запровадження, підтримка тощо

І після всієї цієї абстрактно-політологічної біди, так ніби по-приколу - наша програма реалістична?!

Ну не клоуни?!

Але що тут поробиш!

Який Президент, які депутати, такий і Уряд з програмою!

П.С. І щоб на позитиві закінчити.

Уряд Шмигаля, на відміну від Уряду Гончарука, не виділяв бюджетних коштів на виготовлення слайдів своєї програми для презентації у Верховній Раді.

Є, все-таки, зміни на краще!

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