У п'ятницю, 24 квітня, під час свого позачергового засідання Уряд провів низку звільнень

Зокрема, скориставшись своїм правом, згідно зі статтею 871 Закону України «Про державну службу» КМУ залишив без посад:

голову Державної митної служби України Максима Нефьодова;

заступника Голови Державної митної служби України Роберта Зелді;

заступника Голови Державної митної служби України Сергія Петухова;

заступника Голови Державної митної служби України Дениса Шендрика;

голову Державної податкової служби України Сергія Верланова;

заступника Голови Державної податкової служби України Дмитра Венцковського.

Коментуючи ці рішення, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відзначив, що Уряд планує найближчим часом призначити нових ефективних керівників у відповідні відомства.

Ця низка звільнень виявилась досить резонансною, так званою хайповою темою для ЗМІ, які одразу почали шукати в ній теорію змови та наслідок «ігор під ковдрою» у владі.

На жаль, за безліччю припущень та вигадок майже в небуття пішла реальна інформація про наслідки перебування на посадах цих хіпстерів-реформаторів. Хоча будь-хто може, за наявності доступу до мережі Інтернет, завітати на сайт Держказначейства та побачити ситуацію з виконанням дохідної частини державного бюджету взагалі і з боку Митної служби зокрема.

Нагадаю, що наприкінці 2018 року КМУ розділив Державну фіскальну службу на податкову і митну й оголосив про майбутній конкурс на посади керівників новоутворених відомств. Верланов очолив Податкову службу в травні, а Нефьодов став керівником Митної служби у липні 2019 року. І за цей час робота їхніх відомств неодноразово була предметом невдоволення уряду, оскільки план з надходжень до державного бюджету стабільно не виконувався. Фінансові підсумки 2019-го були одними з найгірших за останні роки – з дефіцитом понад 80 млрд грн. А у поточному році ситуація взагалі стала критичною. Насамперед на митниці.

У січні – квітні 2020 року доходи від митниці порівняно з аналогічним періодом минулого року впали до 83,5% або на 16,048 млрд грн. А якщо взяти план на 2020 рік, то його виконано лише на 69,8%, тобто недобір становить 34,998 млрд грн. Багато це чи мало? Наприклад, на соціальні виплати пенсіонерам через епідемію коронавірусу буде витрачено 30 млрд грн, тобто на 5 млрд менше, ніж недобір до бюджету з митниці. Загалом надходження за січень-квітень 2020 року від податкових та митних органів становлять 98,5% від минулорічних показників або на 2,974 млрд грн менше і це начебто не так вже й погано… але якщо взяти показники плану на нинішній рік, то його виконано лише на 75,2% або на 65,75 млрд грн менше від очікуваного. А цю суму вже можна порівняти з розміром фінансування антикризових заходів, ухвалених Парламентом за поданням Уряду минулого тижня!

Тож звільнення глав Митної та Податкової служб було давно назрілим питанням – Нефьодов і Верланов не тільки показали свою неефективність, вони не змогли забезпечити необхідні надходження до бюджету і не впоралися з існуючими в їхніх відомствах корупційними схемами. Обидва є красномовним свідченням недолугої кадрової політики екс-прем'єра Гончарука, оскільки були ним призначені і дісталися уряду Шмигаля «у спадок».

Тому їх звільнення – це не просто чергова відставка топ-чиновників, а питання забезпечення економічної безпеки країни.

Окрім того, звинувачення у зловживаннях на митниці і в податковій вимагають ретельного, незалежного, прозорого розслідування – і, якщо вони мають під собою підстави, має настати відповідальність винних. Ця позиція Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля була ним неодноразово публічно викладена, а після того, як Нефьодов сам собі виписав премію у 600% посадового окладу… голова Уряду не міг не зреагувати на таку зухвалість та нахабство.

Оскільки такі стратегічні інститути держави, як податкова і митна служби не можуть залишатися без керівництва, питання про призначення нових очільників має бути вирішено оперативно. З огляду на те, що конкурси на ці посади можуть тривати кілька тижнів, а зволікати немає можливості, Уряд допускає можливість тимчасового виконання обов'язків голів митної та податкової служб – протягом 2 місяців – після чого будуть проведені повноцінні конкурси.

Чинним законодавством такий порядок передбачений якраз на період дії режиму надзвичайної ситуації або надзвичайного – кандидат надає необхідний пакет документів, проходить співбесіду з головою мінфіну, і у разі успіху отримує короткостроковий контракт на держслужбу.

А щодо конкурсу… нагадаю, попередні керівники податкової та митниці були призначені за підсумками конкурсу, і що з цього? Конкурс, сам по собі, не забезпечує нічого, окрім унаочнення факту проведення самого конкурсу. Для боротьби із корупцією у фіскальній сфері потрібно не конкурси проводити, а змінювати Бюджетний та Податковий кодекси і положення про відповідні органи виконавчої влади. Змінювати так, щоб суттєво зменшити кількість випадків, де чиновники можуть самі ухвалювати владні рішення. Окрім того, всі положення Кодексів мають тлумачитися однозначно і на користь платників податків. Ось тоді і рівень корупції впаде.

А! Ледве не забув! В митниці варто назавжди прибрати право стягувати будь-які платежі на користь держави, починаючи з ПДВ з імпорту і закінчуючи акцизами. І наступного дня після такого рішення там залишаться працювати лише ті, кому «за державу обідно».

Юрій Гаврилечко, аналітик, кандидат наук держуправління