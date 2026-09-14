Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 15 по 21 вересня показує стрімке потепління: якщо у вівторок, 15 вересня, вдень буде лише +17°, то до понеділка, 21 вересня, повітря прогріється до +26°.

аномальний стрибок температур фіксували синоптики й тижнем раніше — тепер у Дніпропетровській області на новий тиждень прогнозують поступове потепління з відчутним перепадом температур: від +17° на початку тижня до +26° у понеділок.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури впродовж тижня з 15 по 21 вересня коливатимуться від +17° до +26°.

У вівторок, 15 вересня, буде хмарно з проясненнями, вдень повітря прогріється до +17°, а вночі охолодиться до +13°. У цей день синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 16 вересня, хмарність очікується мінлива, без опадів. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до +20°, вночі опустяться до +14°.

У четвер, 17 вересня, небо буде малохмарним, опадів не прогнозують. Денна температура становитиме +22°, нічна — +12°.

У п’ятницю, 18 вересня, погода залишиться малохмарною і без опадів. Вдень повітря прогріється до +23°, вночі температура опуститься до +12°.

У суботу, 19 вересня, малохмарно, без опадів. Стовпчики термометрів вдень покажуть +25°, вночі — +13°.

У неділю, 20 вересня, погода утримається малохмарною, опадів не буде. Вдень +25°, вночі +14°.

У понеділок, 21 вересня, хмарність стане мінливою, без опадів. Саме цього дня очікується пік тепла — +26° вдень та +15° вночі.

Отже, найтепліше в Дніпропетровській області буде у понеділок, 21 вересня, з максимумом +26°, а найпрохолодніше — на початку тижня, у вівторок, 15 вересня, коли вдень лише +17°. Перепад температур за тиждень становить 9°, а опади прогнозують тільки у вівторок, 15 вересня.

Через прогнозований перепад температур синоптики радять мешканцям області вдягатися відповідно до погоди: на початку тижня варто мати з собою теплішу одежу та парасольку через можливі опади, а це особливо важливо для людей похилого віку. Натомість у теплі дні, з четверга по понеділок, коли вдень очікується від +22° до +26°, краще планувати активні справи на ранкові чи вечірні години та не забувати про воду.

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