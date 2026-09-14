В Полтаві 14 вересня сталася аварія на водопровідній мережі, через яку частина містян тимчасово лишилася без води. Про ситуацію повідомили в «Полтававодоканалі».

Графіки відключення світла у Полтавській області на цей тиждень змусили містян готувати павербанки, а тепер частина Полтави ще й тимчасово лишилася без води. У понеділок, 14 вересня, на водопровідній мережі міста сталася аварія.

Про аварійну ситуацію повідомили в комунальному підприємстві «Полтававодоканал». Через пошкодження мережі водопостачання довелося тимчасово перекрити подачу води за кількома адресами.

Без водопостачання тимчасово лишилися будинки на вулиці Героїв України — №10, №14 та №24. Комунальники вже працюють на місці аварії та усувають пошкодження.

За даними водоканалу, аварійна бригада зараз перебуває безпосередньо за вказаною адресою. Точні строки завершення ремонтних робіт підприємство окремо не називало, проте пообіцяло відновити подачу води одразу після усунення аварії.

Що робити, якщо у вашому будинку немає води

Мешканцям постраждалих будинків радять на час ремонту зробити невеликий запас води для пиття та побутових потреб. Якщо водопостачання не відновилося до пізнього вечора, варто звернутися до диспетчерської служби «Полтававодоканалу» й уточнити орієнтовний час завершення робіт.

Як повідомляє полтавське видання «Полтавська думка», аварійне вимкнення торкнулося лише трьох адрес на одній вулиці. Решта міста продовжує отримувати воду у звичному режимі.

Раніше Politeka повідомляла, без електрики на багато годин: 10 та 11 вересня вводять графіки відключення світла в Полтавській області.

Також Politeka повідомляла, дефіцит продуктів у Полтавській області: місцева влада розповіла, з якими товарами виникають проблеми.