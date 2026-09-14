Грошова допомога для ВПО в Полтавській області надходить двічі на місяць — 15 та 28 числа, а розмір державної підтримки у 2026 році не змінився: 3000 гривень отримують діти та люди з інвалідністю, 2000 гривень — усі інші переселенці.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області залишається доступною, а графік виплат не змінився — кошти переселенцям надходять двічі на місяць: 15 та 28 числа.

Розмір допомоги на проживання у 2026 році не переглядали: діти та особи з інвалідністю отримують по 3000 гривень на місяць, усі інші категорії внутрішньо переміщених осіб — по 2000 гривень. Про графік та суми, повідомляється в постановв Кабміну № 709, нагадали в Пенсійному фонді України.

У липні 2026 року держава профінансувала 813,1 тисячі виплат на проживання для переселенців по всій країні. Допомога призначається згідно з постановою Кабміну № 332 від 20 березня 2022 року і є тимчасовою щомісячною виплатою для підтримки найуразливіших переселенців — тих, хто перемістився із зони бойових дій чи тимчасової окупації, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання.

Водночас держава посилила контроль за актуальністю даних отримувачів. Якщо інформація про людину в офіційних реєстрах не збігається з реальним станом, нарахування автоматично призупиняють до з'ясування обставин. Виплату також припиняють, якщо переселенець перебуває за кордоном понад 30 календарних днів, повернувся до покинутого місця проживання або набув значних заощаджень, нерухомості чи транспорту.

Кому та як оновити дані, щоб не втратити виплати

Актуалізувати інформацію варто тим, хто змінив адресу проживання, у чиїй родині хтось народився чи помер, а також тим, у кого з'явилися новий дохід або майно. Оновити дані можна кількома способами:

на порталі Пенсійного фонду або в застосунку «Дія»;

у сервісному центрі ПФУ чи ЦНАПі Полтавської області;

за безкоштовним телефоном гарячої лінії ПФУ 0800-503-753.

Допомогу призначають на шість місяців і виплачують щомісяця. Якщо людина продовжує відповідати всім критеріям, після завершення цього терміну виплати продовжують автоматично — без повторного звернення.

Раніше Politeka повідомляла, грошова допомога у Полтавській області: які види підтримки від держави можна отримати.

Також Politeka повідомляла, гуманітарна допомога у Полтавській області: яку підтримку планують збільшити та як її отримати.

Як повідомляла Politeka, допомога ветеранам у Полтавській області: хто може отримати безкоштовну медичну підтримку.