Графіки відключення світла в Чернігові з 15 по 17 вересня оприлюднило Чернігівобленерго: щодня з 09:00 до 17:00 частина вулиць міста залишатиметься без електроенергії.

Комунальні відключення у Чернігові тривають і на початку нового тижня — енергетики опублікували графіки знеструмлень на 15–17 вересня.

Графіки відключення світла в Чернігові з 15 по 17 вересня передбачають, що у вівторок, середу та четвер без електроенергії щодня з 09:00 до 17:00 залишатимуться десятки вулиць міста. Про це повідомляє «Чернігівобленерго».

Які вулиці залишаться без світла

Найширший перелік знеструмлень припадає на вівторок, 15 вересня. Цього дня в графік потрапили зокрема вулиці Миру, Степана Бандери, Героїв Чорнобиля, Леоніда Каденюка, Солов'їна, Стародубського полку, Перемоги та Хлібопекарська.

У середу, 16 вересня, перелік частково повторює вівторковий — до графіка додано зокрема вулиці Кривулевська, Левка Лук'яненка, Мартина Небаби, Освіти та П'ятницька.

У четвер, 17 вересня, знеструмлення знову охоплять частину вулиць із попередніх днів, а серед доданих адрес — Цегельна, Анатолія Шкурка, Гонча, Жабинського, Ремзаводська та Шевченка.

Що робити під час відключень

Оскільки світла не буде вісім годин поспіль — з 09:00 до 17:00, — мешканцям радять заздалегідь зарядити телефони та павербанки, а також перевірити автономні джерела живлення. Повний перелік адрес на кожен день опублікований на офіційному сайті обленерго і щодня оновлюється.

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