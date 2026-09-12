Із 12 вересня приміські поїзди гадяцького напрямку на Полтавщині курсують за скороченим маршрутом — замість Гадяча вони прямують лише до Лохвиці. Зміни запровадили з міркувань безпеки, повідомили в «Укрзалізниці».

Графіки відключення світла у Полтавській області цього тижня вже змінювалися через російські удари по інфраструктурі. Тепер через безпекову ситуацію «Укрзалізниця» скоротила маршрути приміських поїздів гадяцького напрямку — про це компанія повідомила 12 вересня, пише видання «ЗМІСТ».

Маршрут електричок гадяцького напрямку тепер завершується у Лохвиці. Пасажирів просять уважно слухати оголошення на вокзалах і станціях, оскільки час прибуття поїздів є орієнтовним і може змінюватися через ситуацію, пов'язану з бойовими діями.

Які рейси змінилися

Оперативні зміни стосуються двох приміських поїздів:

№6683 Кременчук-Пасажирський – Лохвиця (раніше прямував до Гадяча імені Сергієнка М.І.);

№6684 Лохвиця – Кременчук-Пасажирський (раніше вирушав із Гадяча імені Сергієнка М.І.).

Що робити, якщо поїзд зупинився через небезпеку

Залізничники нагадали алгоритм дій у разі загрози. Якщо поїзд зупинився через підвищену небезпеку, слід негайно залишити вагони, відійти від колій та платформ щонайменше на 200 метрів або пройти в найближче укриття.

Дізнатися про те, які потяги затримуються, можна за даними онлайн-табло рейсів на сайті «Укрзалізниці». У компанії додають, що графік може оперативно коригуватися, тож перед поїздкою варто перевіряти актуальний статус рейсу.

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