Україна повинна проаналізувати та винести правильні уроки з так званого "обнулення Володимира Путіна"

Таку думку озвучив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без коментарів:

На цьому пленарному тижні планується розгляд законопроекту Зеленського про Всеукраїнський референдум.

З огляду на можливі ризики та небезпеки цього законопроекту для суспільства і держави варто нагадати про так зване “Всеукраїнське голосування Путіна”, яке я ще називаю “космічним”.

Поясню чому.

По-перше, це неймовірно й нереально швидкі, космічні, темпи розгляду законопроекту.

Отож, 15 січня 2020 року президент Росії запропонував змінити Конституцію Росію.

20 січня – внесення у Думу,

23 січня – ухвалення в першом читанні.

14 лютого – підписано розпорядження про підготовку загальноросійського голосування.

2 березня – Путін вносить другий пакет поправок.

10 березня – Дума обговорила і ухвалила законопроект у другому читанні, включно з поправкою депутата-космонавтки Валентини Терешкової про так звану “обнулення президентських термінів Путіна”!

11 березня – Дума проголосувала за третє читання.

Одразу зміни до Конституції підтримала і Рада Федерації.

14 березня – документ направили до Конституційного суду.

16 березня – КС визнав документ конституційним.

Уявіть собі, що аналіз більше як 200 змін до Конституції Росії КС проаналізував фактично за один день?!

Чому “всенародне голосування”, а не референдум? Бо Президент не має право самостійно ініціювати Референдум і тому, що результати всенародного голосування носять рекомендаційний характер, на відміну від обов`язковості результатів Референдуму.

Тепер про питання, які виносяться на обговорення (повний текст поправок можна подивитися на сайті duma.gov.ru).

Є низка ідеологічних змін, які підходять більше для партійної програми:

стаття 67-1. пункт 3.

“Российская Федерация …обеспечивает защиту исторической памяти. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.”

стаття 69.”Российская федерация оказивает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности”.

Але основна зміна – це пункт 3-1 статті 81.

“Положение…ограничивающее число сроков, в течение которых одно и тоже лицо может занимать должность Президента…применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента без учета числа сроков..."

Звісно, в документі й розширення повноважень Президента, який тепер може після 2024 року балотуватися на 5 та 6 терміни загально ще на 12 років. Тому після так званого Всенародного голосування Путін може бути Президентом Росії до 2036 року! (на той час йому буде 84 роки).

Водночас для України є неприпустимим повторення російських інструментів “правильного голосування” як дочасне голосування за 7 днів та незахищені елементи електронного голосування в певних регіонах.

Таким чином, завдання України винести правильні уроки із так званого “Космічного всенародного голосування” Путіна.

Нагадаємо, Томенко нагадав Зеленському про політичний шлях Гітлера: «Це вже трагедія».

Як повідомляла Politeka, Микола Томенко закликав партії поділитися грошима з медиками.

Також Politeka писала, що Томенко розкритикував дії влади на карантині: "Абсолютно непродумана система заборон".