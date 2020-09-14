Команда Віталія Кличка має відзвітувати за рішення, через які були виділені 400 млн грн з бюджету скандальній фірмі

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:

Журналісти просять прокоментувати нашу команду Рідної Країни рішення останньої сесії Киїівради від 10 вересня 2020 року.

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Ми вже говорили про зашкварне рішення більшості Кличка із партій Порошенка (нагадаю, що формально фракції УДАРу в Киїівраді не має, оскільки Кличко очолив БПП), Тимошенко, Омельченка і Садового виділити ще 400 мільйонів грн. для фірми Комарницького-Тищенка для добудови Подільсько-Воскресенського моста без тендуру і проекту.

Була також спроба провести низку корупційних земельних рішень та перекидки сотень мільйонів гривень із реконструкцій лікарень на реконструкції парків.

Проте, детальний аналіз цих токсичних і корупційних проектів рішень ми не можемо зробити, бо вони засекречені.

Всупереч законодавству керівники Київради досі не оприлюднили на сайті не лише стенограму, а й порядок денний сесії.

Вимагаємо виконати приписи Законів і оприлюднити всі проекти рішень, які виносила команда Кличка на сесію 10 вересня 2020 року.

Сумно, що тисячі бордів партій, які сьогодні керують Києвом, і водночас вимагають європейських стандартів, діють при владі "візантійськими середньовічними"  методами щодо розкрадання землі і бюджету киян.