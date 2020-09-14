Команда Віталія Кличка має відзвітувати за рішення, через які були виділені 400 млн грн з бюджету скандальній фірмі

Таку думку висловив політик та лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, пише Знай.

Далі наводимо текст автора без змін та коментарів:

Журналісти просять прокоментувати нашу команду Рідної Країни рішення останньої сесії Киїівради від 10 вересня 2020 року.

Ми вже говорили про зашкварне рішення більшості Кличка із партій Порошенка (нагадаю, що формально фракції УДАРу в Киїівраді не має, оскільки Кличко очолив БПП), Тимошенко, Омельченка і Садового виділити ще 400 мільйонів грн. для фірми Комарницького-Тищенка для добудови Подільсько-Воскресенського моста без тендуру і проекту.

Була також спроба провести низку корупційних земельних рішень та перекидки сотень мільйонів гривень із реконструкцій лікарень на реконструкції парків.

Проте, детальний аналіз цих токсичних і корупційних проектів рішень ми не можемо зробити, бо вони засекречені.

Всупереч законодавству керівники Київради досі не оприлюднили на сайті не лише стенограму, а й порядок денний сесії.

Вимагаємо виконати приписи Законів і оприлюднити всі проекти рішень, які виносила команда Кличка на сесію 10 вересня 2020 року.

Сумно, що тисячі бордів партій, які сьогодні керують Києвом, і водночас вимагають європейських стандартів, діють при владі "візантійськими середньовічними" методами щодо розкрадання землі і бюджету киян.