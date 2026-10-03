Подорожчання продуктів в Україні може помітно прискоритися вже у жовтні.

Подорожчання продуктів найбільше торкнеться тепличних овочів, яєць і молочної продукції, тоді як хліб, крупи та олія суттєво не зміняться в ціні.

Економіст Олег Пендзин прогнозує різну динаміку для окремих категорій. За його словами, тепличні овочі можуть додати 20–30%. Морква, цибуля та буряк подорожчають приблизно на 10%, тобто на 2–2,5 грн за кілограм.

Картопля, яблука та груші, навпаки, мають залишитися приблизно на нинішньому рівні. Фермери не поспішають витрачатися на тривале зберігання врожаю через високу вартість електроенергії та пального.

Серед м'ясних товарів очікується помірне зростання. Свинина та курятина можуть додати 5–8%, або близько 10–15 грн за кілограм. Сало коштуватиме орієнтовно 300–400 грн/кг, тоді як м'ясо — 280–350 грн/кг.

Найпомітніше змінитися можуть цінники на яйця. Через похолодання скорочується пропозиція від приватних господарств, а птахофабрики мають додаткові витрати на обігрів. У результаті десяток може коштувати 72–80 грн.

Подорожчання продуктів у молочному сегменті прогнозують на рівні 5–10%. Літр молока може додати 2–4 грн, а кілограм масла чи сиру — 20–40 грн. Восени надої традиційно зменшуються, тому сильніше це може позначитися на жирній продукції.

Водночас хліб, крупи та соняшникова олія, за прогнозом, різко не здорожчають. Експерт пояснює це великими запасами зерна та падінням експортних можливостей. Частину врожаю аграрії змушені продавати дешевше, щоб отримати обігові кошти.

Морожена риба та морепродукти також можуть подорожчати незначно — приблизно на 3–5%. Остаточна ціна залежатиме від курсу валют і вартості пального.



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