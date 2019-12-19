У мережі з'явилося фото протокольного доручення за підсумками наради у прем'єр-міністра Олексія Гончарука, зміст якого, м'яко кажучи, не радує

У ньому йдеться про припинення реєстрації Державною казначейською службою України юридичних та фінансових зобов'язань. Причина – дефіцит бюджету.

Знімок на своїй сторінці в Facebook опублікував екс-нардеп Борислав Береза. Серед іншого, Кабмін пропонує казначейству анулювати підписані, але ще не зареєстровані договори на поставлений товар.

«За фактом це доручення практично згортає всі бюджетні програми у зв'язку з невиконанням дохідної частини бюджету. Це вже не просто «грошей немає, але ви тримайтеся», а «грошей немає зовсім, ось такий ми класний Кабмін». І це ще не було тих величезних виплат за борговими зобов'язаннями перед кредиторами, які нас чекають у 2020 році», – зазначає Береза.

Він додає, що такий стан речей – ще не остаточне дно, оскільки можна, наприклад, продати облігації внутрішньої державної позики під рекордні 16%. І все це замість того, щоб розвивати економіку, здійснювати податкову реформу і створювати нові робочі місця.

«Але, мабуть, шлях розвитку менш привабливий для всіх Кабмінів останнього часу. На жаль», – резюмує колишній парламентар.

Раніше політолог Юрій Романенко повідомив про те, що серед політичної еліти головна тема розмов – хто стане новим прем'єр-міністром замість Гончарука, який з тріском провалив роботу. Поки що на слуху два прізвища – міністра МВС Арсенія Авакова і колишнього глави СБУ часів Януковича Валерія Хорошковського.

Нагадаємо, політолог розкритикував уряд Зеленського.

Як повідомляла Politeka, протеже майбутнього прем'єра «засвітився» у міжнародному розслідуванні.

Також Politeka писала, що «богатые» українці спустили на землю Гончарука після скандальної заяви.