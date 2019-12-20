Росія запропонувала виплатити Україні близько 3 мільярдів доларів з газового арбітражу

Як повідомляє Reuters з посиланням на близьке до переговорів джерело, така пропозиція прозвучала в ході обговорення нового газового контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом». Мова йде про суму, яку зобов'язав виплатити російську газову компанію європейський арбітраж, при цьому Москва раніше вперто ігнорувала це зобов'язання.

При цьому самі сторони переговорів поки не дають коментарів щодо цієї домовленості.

Крім того, газові переговори з Україною прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він заявив, що Москва прагне до укладення угоди, при цьому назвавши одну умову:

«Ми будемо прагнути до цього, але вони (умови угоди) повинні бути взаємоприйнятними, без створення обом сторонам ризиків».

20 грудня в Мінську проходить обговорення умов нового газового контракту між Україною і Росією. У ньому також беруть участь представники Єврокомісії.

Раніше ми писали про те, що Україна і Росія досягли домовленості по газовому питанню.

Про це за підсумками переговорів у Берліні повідомив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Він не став уточнювати, про які саме домовленості йдеться, однак зауважив, що переговори були дуже інтенсивними. Шевчович також додав, що угода досягнута за всіма елементами, а остаточно вона буде схвалена вже 20 грудня.

У свою чергу, міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про те, що Україна, Європейська комісія і РФ підготували проект угоди щодо газу, який повинен бути допрацьований найближчим часом.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель також прокоментував результати переговорів.

«Ми дуже якісно попрацювали над протоколом рішення, який наближає нас до підписання фінальних договорів. І дійсно на цьому етапі, який ми готові представити на погодження нашим столиць, тобто ми повинні узгодити ці позиції… найближчим часом, я впевнений, ми досягнемо позитивних результатів для всіх сторін», - заявив він.

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