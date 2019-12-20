ПриватБанк буде відслідковувати переміщення українців через свій додаток

Додаток Приват24 буде відслідковувати переміщення клієнтів банку за допомогою визначення геолокації. Втім, це торкнеться не всіх українців, а тільки підприємців, зареєстрованих, як ФОП.

Власники рахунків ФОП отримали від банку нові анкети про проходження верифікації. Дана процедура проводиться регулярно, проте в її новому варіанті з'явився пункт про відстеження геопозиції клієнтів банку.

Дана перевірка є обов'язковою процедурою, без проходження якої рахунок буде заблоковано. Проходження верифікації без згоди на відстеження геолокації для зазначеної категорії клієнтів банку тепер неможливе.

В самому банку відзначили, що дані заходи підвищують безпеку платежів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ПриватБанк попередив українців про зміну графіка роботи відділень. Зміна графіка роботи відділень пов'язана з новорічними святами.

У прес-службі підкреслили, що 21 грудня відділення Приватбанку будуть відпрацьовувати за перенесення робочого дня з 30 грудня. Керівництво державного банку підкреслило, що працюють всі відділення, для яких понеділок - робочий день.

24 грудня відділення будуть працювати на годину менше з-за Католицького Різдва 25 грудня зможуть прийняти клієнтів ті відділення, у яких є графік роботи в святкові дні

В суботу 28 грудня також будуть працювати всі відділення через перенесення робочого дня з 31 грудня. Але клієнтів попередили, що відділення пропрацюють на годину менше.

1 січня всі відділення будуть закриті, а 6 січня - на годину менше і за графіком вихідного дня.

З-за православного Різдва 7 січня відділення не будуть працювати, а 11 січня співробітникам доведеться відпрацьовувати за 6 січня.

Раніше ми повідомляли про те, що державний ПриватБанк отримав нового власника. Ця процедура була зроблена для того, щоб перешкодити олігарху Ігорю Коломойському повернути собі банк назад.

Повідомляється, що Міністерство фінансів передало українському уряду 100% акцій Приватбанку.

На сайті держрегулятора йдеться, що станом на 25 вересня 2019 року власником 100% акцій Приватбанку було зазначено: "держава в особі Кабінету міністрів".

Нагадаємо, ПриватБанк оскандалився масовим блокуванням рахунків, українці в подиві.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк масово арештовує рахунки українців.

Також Politeka писала, що ПриватБанк масово закриває відділення: екстрене звернення перед Новим роком.