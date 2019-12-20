ПриватБанк будет отслеживать перемещения украинцев через свое приложение

Приложение Приват24 будет отслеживать перемещения клиентов банка с помощью определения геолокации. Впрочем, это затронет не всех украинцев, а только предпринимателей, зарегистрированных, как ФЛП.

Владельцы счетов ФЛП получили от банка новые анкеты о прохождении верификации. Данная процедура проводится регулярно, однако в ее новом варианте появился пункт об отслеживании геопозиции клиентов банка.

Данная верификация является обязательной процедурой, без прохождения которой счет будет заблокирован. Прохождение верификации без согласия на отслеживание геолокации для указанной категории клиентов банка теперь невозможно.

В самом банке отметили, что данные меры повышают безопасность платежей.

Напомним, ранее мы сообщали, что ПриватБанк предупредил украинцев о смене графика работы отделений. Смена графика работы отделений связана с новогодними праздниками.

В пресс-службе подчеркнули, что 21 декабря отделения ПриватБанка будут отрабатывать за перенос рабочего дня с 30 декабря. Руководство государственного банка подчеркнуло, что работают все отделения, для которых понедельник - рабочий день.

24 декабря отделения будут работать на час меньше из-за Католического Рождества, а 25 декабря смогут принять клиентов те отделения, у которых есть график работы в праздничные дни

В субботу 28 декабря также будут работать все отделения из-за переноса рабочего дня с 31 декабря. Но клиентов предупредили, что отделения проработают на час меньше.

1 января все отделения будут закрыты, а 6 января - на час меньше и по графику выходного дня.

Из-за православного Рождества 7 января отделения не будут работать, а 11 января сотрудникам придется отрабатывать за 6 января.

Ранее мы сообщали о том, что государственный ПриватБанк получил нового владельца. Эта процедура была сделана для того, чтобы помешать олигарху Игорю Коломойскому вернуть себе банк обратно.

Сообщается, что Министерство финансов передало украинскому правительству 100% акций ПриватБанка.

На сайте госрегулятора говорится, что по состоянию на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка было указано "государство в лице Кабинета министров".

Напомним, ПриватБанк оскандалился массовой блокировкой счетов, украинцы в недоумении.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк массово арестовывает счета украинцев.

Также Politeka писала, что ПриватБанк массово закрывает отделения: экстренное обращение перед Новым годом.