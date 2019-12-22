Курс долара в Україні до 2020 року може досягти позначки в 27 гривень



Таку думку висловив економічний експерт Віктор Гальчинський.



За його словами, до кінця 2019 не варто очікувати глобальних змін у курсі іноземної валюти. Гривня зможе зміцнитися.



Прогнозуючи стан валютного ринку на 2020 рік, експерт уточнив, що потрібно бути готовим до зростання долара - курс може досягти 27 грн за долар.

При цьому він допустив коливання в діапазоні від 24 до 27 грн за долар.

"Зараз інвестиції в державних цінних паперах перевищили 105 млрд грн. Для країни це добре, зате залишається ризик різкого знецінення гривні, якщо велика частина інвесторів одночасно захоче вийти з українських облігацій", - розповів експерт в коментарі виданню 032.ua.

Раніше, український політолог Юрій Романенко жорстко розкритикував валютну політику Національного банку України і передрік важкі наслідки для української економіки.

За його словами, різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки. Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень з-за цього, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче. Також, український політолог Микола Давидюк на своєму Youtube-каналі вирішив зробити свій прогноз про те, що ж буде далі з гривнею. Він зазначив, що в майбутньому цей стабільний курс може впасти і тоді українцям буде важко. Давидюк також порадив, що краще зробити прямо зараз, поки не стало пізно. Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню. Як повідомляла Politeka, долар і євро різко обвалились, українці тікають в обмінники. Також Politeka писала, що в обмінниках відбувається неймовірне, курс валют побив всі рекорди в Україні: долар 19.



