Курс долара в Україні до 2020 року може досягти позначки в 27 гривень
Таку думку висловив економічний експерт Віктор Гальчинський.
За його словами, до кінця 2019 не варто очікувати глобальних змін у курсі іноземної валюти. Гривня зможе зміцнитися.
Прогнозуючи стан валютного ринку на 2020 рік, експерт уточнив, що потрібно бути готовим до зростання долара - курс може досягти 27 грн за долар.
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При цьому він допустив коливання в діапазоні від 24 до 27 грн за долар.
"Зараз інвестиції в державних цінних паперах перевищили 105 млрд грн. Для країни це добре, зате залишається ризик різкого знецінення гривні, якщо велика частина інвесторів одночасно захоче вийти з українських облігацій", - розповів експерт в коментарі виданню 032.ua.
За його словами, різке падіння курсу долара в Україні стало реальною загрозою для національної економіки. Державний бюджет не отримав десятки мільярдів надходжень з-за цього, а Україна все більше потрапляє в спіраль ОВДП. Це загрожує падінням курсу гривні в майбутньому, яке неминуче.
Він зазначив, що в майбутньому цей стабільний курс може впасти і тоді українцям буде важко. Давидюк також порадив, що краще зробити прямо зараз, поки не стало пізно.
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