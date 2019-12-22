Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен



Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.



По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.



Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.

При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт в комментарии изданию 032.ua.

Ранее, украинский политолог Юрий Романенко жестко раскритиковал валютную политику Национального банка Украины и предрек тяжелые последствия для украинской экономики.

По его словам, резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики. Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно. Также, украинский политолог Николай Давыдюк на своем Youtube-канале решил сделать свой прогноз о том, что же будет дальше с гривной. Он отметил, что в будущем этот стабильный курс может рухнуть и тогда украинцам будет трудно. Давыдюк также посоветовал, что лучше сделать прямо сейчас, пока не стало поздно. Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну. Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники. Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.



