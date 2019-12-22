Курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть отметки в 27 гривен

Такое мнение озвучил экономический эксперт Виктор Гальчинский.

По его словам, до конца 2019 не стоит ожидать глобальных изменений в курсе иностранной валюты. Гривна сможет лишь укрепиться.

Прогнозируя состояние валютного рынка на 2020 год, эксперт уточнил, что нужно быть готовым к росту доллара - курс может достигнуть 27 грн за доллар.

доллар, гривна, курс валют

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При этом, он допустил колебания в диапазоне от 24 до 27 грн за доллар.

"Сейчас инвестиции в государственных ценных бумагах превысили 105 млрд грн. Для страны это хорошо, зато остается риск резкого обесценивания гривны, если большая часть инвесторов одновременно захочет выйти из украинских облигаций", - рассказал эксперт в комментарии изданию 032.ua.

доллар, гривна, курс валют

Ранее, украинский политолог Юрий Романенко жестко раскритиковал валютную политику Национального банка Украины и предрек тяжелые последствия для украинской экономики.

По его словам,  резкое падение курса доллара в Украине стало реальной угрозой для национальной экономики. Государственный бюджет не получил десятки миллиардов поступлений из-за этого, а Украина все больше попадает в спираль ОВГЗ. Это чревато падением курса гривны в будущем, которое неизбежно.
 
Также, украинский политолог Николай Давыдюк на своем Youtube-канале решил сделать свой прогноз о том, что же будет дальше с гривной.

Он отметил, что в будущем этот стабильный курс может рухнуть и тогда украинцам будет трудно. Давыдюк также посоветовал, что лучше сделать прямо сейчас, пока не стало поздно.