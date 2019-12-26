Курс гривні продовжує зміцнюватися, проте ціни в українських магазинах не падають. Це пов'язано з важливим фактором, який стримує зниження вартості товарів і послуг

За словами голови Комітету економістів України Андрія Новака, цим фактором є вартість енергоносіїв. Експерт підкреслив, що сьогоднішня ситуація з цінами в Україні цілком закономірна.

«Головним чинником підвищення собівартості товарів і послуг в Україні є велике підвищення цін на енергоносії. Зросли в ціні енергоносії, відповідно, зросла собівартість виробництва товарів і надання послуг», - заявив економіст.

Новак розповів про те, що енергоносії досить дорогі, а значить собівартість товарів і послуг, які виробляються всередині країни, також досить висока. При цьому імпортні товари також продаються в торгових точках, де теж є така стаття витрат, як енергоносії.

Все це говорить про те, що, незважаючи на падіння долара і зміцнення гривні, українцям варто готуватися до нового зростання цін у зв'язку з очікуваним підвищенням тарифів.

Він також зазначив, що ціни могли б бути ще вищими, однак їх стримує зростання невисока купівельна спроможність населення.

Раніше ми писали, що гривня впродовж останніх кількох місяців поступово зміцнювалася, і долар коштував 24-25 гривень, але це може призвести до сумних наслідків.

Економічні експерти стверджують, що зміцнення української національної валюти було штучним і може закінчитися погано. Причин для укріплень гривні в подальшому вони не бачать.

Так, економічний і політичний експерт Тарас Загородній заявляє, що штучно занижена вартість гривні вже призвела до недовыполнениям по бюджету, митниці і акцизами, які у нас розраховувалися в доларах. Недоотримує прибуток і Національний банк – в НБУ вже заявили про 12,3 мільярда гривень недостачі. Також потерпають і українські експортери: ціна на експортовану продукцію занижена на 15% від їх очікувань.

Нагадаємо НБУ "заморозив" курс валют, долар і євро знову здивують.

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