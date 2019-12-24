Стало известно, что будет с долларом в Украине 26 декабря

Как сообщает Politeka, Национальный банк Украины определился с новым курсом валют.

Доллар США подешевеет на 2 копейки и будет стоить 23,25 гривны.

Стоит отметить, что это самый низкий показатель почти за четыре последних года. Последний раз на таком низком уровне доллар был 13 января 2016-го, когда стоил 23,26 грн.

Уточним, что в среду, 25 декабря, Украина отмечает первое Рождество и в банках будет выходной день.

Ранее мы писали о том, что последние недели гривна стабильно укреплялась, чем очень порадовала всех, кто заинтересован в покупке валюты. Но несмотря на это цены на многие товары продолжают расти. Многие до сих пор не могут понять, чем вызвано победное шествие гривны, особенно на фоне самых разных прогнозов, которые было трудно назвать позитивными.

Украинский политолог Николай Давыдюк на своем Youtube-канале решил сделать свой прогноз о том, что же будет дальше с гривной и, почему сейчас такой курс валют.

Политолог назвал основные причины, почему гривна стабильно укрепилась на рынке валют.

"Государство размещало много ценных бумаг в Украине и Европе, поэтому и получила большое количество валюты. Благодаря этому Украина смогла стабилизировать курс гривны. Вторая причина - Украина возвращает большое количество долгов. Выгодно возвращать борги имея низкий курс валют, с бюджета забирают меньше гривневой валюты и обменивают ее на иностранную. Поэтому это очень хитрый ход для госбюджета", - объяснил Николай Давыдюк.

Он также отмечает, что в будущем этот стабильный курс может рухнуть и тогда украинцам будет трудно. Давыдюк также посоветовал, что лучше сделать прямо сейчас, пока не стало поздно.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.