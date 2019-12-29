Нові тарифи будуть введені вже через пару місяців

В Україні очікуються нововведення щодо грошових переказів

НБУ введе нові тарифи на послуги системи електронних платежів. Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора:

«Ми міняємо не просто розміри тарифів, але і філософію їх формування», – заявив директор департаменту інформаційних технологій НБУ Володимир Нагорнюк. Відомо, що нововведення будуть діяти починаючи з 24 березня 2020 року і поширюватися на тарифи на послуги системи електронних платежів.

Так за словами Нагорнюка, зараз особа платить за шість окремих послуг, що незручно, у тому числі стосовно витрат процедури:

«Загальні витрати залежать від часу обробки платежу банком». Відповідно ж нововведень, вартість послуги стане «залежною» тільки від обсягу необхідних перекладів.

Наступного року Національний банк України скасує плату за (здійснюється щомісячно):

супроводження програмного забезпечення АРМ-НБУ;

підключення до СЕП;

обслуговування опосередкованих учасників СЕП;

застосування часових інтервалів та відповідних їм корегувальних коефіцієнтів з оброблення електронних розрахункових документів.

Також будуть впроваджені тарифи на абонентське обслуговування замовника в СЕП:

банків – 4100 грн., з ПДВ;

установ Державної казначейської служби України (ДКСУ) – 2050 грн., з ПДВ;

Вводяться і нові розцінки для обробки електронних розрахункових документів замовника в СЕП (будуть залежати від суми платежу):

від 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000,01 до 100 000 грн – 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000,01 грн – 10 грн, без ПДВ.

Безкоштовно тільки для установ ДКСУ.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, у 2019 економіка України зросте на 3,5%, 2020 року - на 3,5%, 2021 року - на 4%. Щодо прогнозів інфляції, то за 2019 рік - 6,3%, у 2020 та 2021 роках – по 5%, йдеться у висновках НБУ. Також НБУ знизив облікову ставку на 1%. Так від 25 жовтня 2019 року вона становить 15,5%, прогноз на кінець 2020 року - 8%.

Нагадаємо також, не виключено, що курс долара в Україні у 2020 році може досягти рекордної позначки.

Відразу кілька експертів впевнені, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році і курс долара зможе побити новий рекорд.

Але з ними не згоден Мінфін, який більш стриманий у прогнозах.

За словами аналітика Максима Пархоменка, національна валюта буде і далі зміцнюватися по відношенню до долара і опуститися до позначки в 22 грн/$.

Як стверджує експерт Вадим Іосуб, на валютному ринку може статися катастрофа, якщо НБУ повернеться до "старих порочним практик" втручання в курсоутворення.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення", - підкреслив фінансовий аналітик.

Іосуб також заявив, що рада НБУ, якому звітує Національний банк, розкритикував таке стрімке зміцнення гривні по відношенню до долара.

Як відомо, при підготовці державного бюджету на 2020 рік Міністерство фінансів заклав курс долара на рівні 24,8-27 гривень. Попереднім прогнозом від профільного міністерства був курс долара на рівні 28,2 грн/$.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

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