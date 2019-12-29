Новые тарифы будут введены уже через пару месяцев

В Украине грядут нововведения относительно денежных переводов

НБУ введет новые тарифы на услуги системы электронных платежей. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы регулятора:

«Мы меняем не просто размеры тарифов, но и философию их формирования», – заявил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк. Известно, что нововведения будут действовать начиная с 24 марта 2020 года и распространяться на тарифы на услуги системы электронных платежей.

Так по словам Нагорнюка, сейчас лицо платит за шесть отдельных услуг, что неудобно, в том числе, касательно затрат процедуры:

«Общие затраты зависят от времени обработки платежа банком». Согласно же нововведениям, стоимость услуги станет «зависимой» только от объема необходимых переводов.

В следующем году Национальный банк Украины отменит плату за (осуществляется ежемесячно):

сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ;

подключение к СЭП;

обслуживание опосредованных участников СЭП;

применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов по обработке электронных расчетных документов.

Также будут внедрены тарифы на абонентское обслуживание заказчика в СЭП:

банков – 4100 грн, с НДС;

учреждений Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) – 2050 грн, с НДС;

Вводятся и новые расценки для обработки электронных расчетных документов заказчика в СЭП (будут зависеть от суммы платежа):

от 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000 грн – 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн – 10 грн, без НДС.

Бесплатно будет только для учреждений ГКСУ.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Что касается прогнозов инфляции, то за 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%, говорится в выводах НБУ. Также НБУ снизил учетную ставку на 1%. Так от 25 октября 2019 года она составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним также, не исключено, что курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть рекордной отметки.

Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Как утверждает эксперт Вадим Иосуб, на валютном рынке может произойти катастрофа, если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - подчеркнул финансовый аналитик.

Иосуб также заявил, что совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление гривны по отношению к доллару.

Как известно, при подготовке государственного бюджета на 2020 год Министерство финансов заложило курс доллара на уровне 24,8-27 гривен. Предыдущим прогнозом от профильного министерства был курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.