Курс валют в Україні на 2 січня здивував

Гривня припиняє послаблювати свої позиції, але з курсом іноземних не все так однозначно.

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз на сайті регулятора.

Так, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 гривні. Курс євро буде торгуватися за 2642,2 гривні.

Долар в закінченні 2019-го поміняв свій вектор, на думку експерта Вадима Іосуба, це сталося саме після того, як Нацбанк викупив 700 млн доларів в учасників ринку. Але ситуація на валютному ринку змінилася з подальшим зростанням вартості долара ненадовго, переконаний аналітик:

«В найближчий тиждень долар продовжить зростання щодо курсу гривні, але вже після Нового року ситуація на валютному ринку стабілізується», - прогнозує Вадим Іосуб.

На думку експерта, долар на міжбанку буде йти за курсом близько 24,1 грн, а готівковий долар у банках буде коштувати 23,8/24,1 гривень:

«В цілому ніяких фундаментальних змін в українській економіці не відбулося. Зростання долара носить лише спекулятивний характер», - додав експерт й уточнив, що, швидше за все, долар практично одразу ж після Нового року стабілізується і почне поступово знижуватися:

«Знову коштуватиме близько 23 грн», - підсумував експерт.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, у 2019 економіка України зросте на 3,5%, 2020 року - на 3,5%, 2021 року - на 4%. Щодо прогнозів інфляції, то за 2019 рік - 6,3%, у 2020 та 2021 роках – по 5%, йдеться у висновках НБУ. Також НБУ знизив облікову ставку на 1%. Так від 25 жовтня 2019 року вона становить 15,5%, прогноз на кінець 2020 року - 8%.

Нагадаємо також, не виключено, що курс долара в Україні у 2020 році може досягти рекордної позначки.

Відразу кілька експертів впевнені, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році і курс долара зможе побити новий рекорд.

Але з ними не згоден Мінфін, який більш стриманий у прогнозах.

За словами аналітика Максима Пархоменка, національна валюта буде і далі зміцнюватися по відношенню до долара і опуститися до позначки в 22 грн/$.

Як стверджує експерт Вадим Іосуб, на валютному ринку може статися катастрофа, якщо НБУ повернеться до "старих порочним практик" втручання в курсоутворення.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення", - підкреслив фінансовий аналітик.

Іосуб також заявив, що рада НБУ, якому звітує Національний банк, розкритикував таке стрімке зміцнення гривні по відношенню до долара.

Як відомо, при підготовці державного бюджету на 2020 рік Міністерство фінансів заклав курс долара на рівні 24,8-27 гривень. Попереднім прогнозом від профільного міністерства був курс долара на рівні 28,2 грн/$.

Нагадаємо, курс долара обвалиться після Нового року: що чекає гривню.

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