Курс валют в Украине на 2 января удивил

Гривна прекращает ослаблять свои позиции, но с курсом иностранных не все так однозначно.

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз на сайте регулятора.

Так, за 100 долларов придется отдать 2368,62 гривны. Курс евро будет торговаться по 2642,2 гривны.

Доллар в окончании 2019-го поменял свой вектор, по мнению эксперта Вадима Иосуба, это произошло именно после того, как Нацбанк выкупил 700 млн долларов у участников рынка. Но ситуация на валютном рынке изменилась с последующим ростом стоимости доллара ненадолго, убежден аналитик:

«В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется», - прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доллар на межбанке будет идти по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 23,8/24,1 гривен:

«В целом никаких фундаментальных изменений в украинской экономике не произошло. Рост доллара носит лишь спекулятивный характер», - добавил эксперт и уточнил, что, скорее всего, доллар практически сразу же после после Нового года стабилизируется и начнет постепенно снижаться:

«Будет стоить около 23 грн», - подытожил эксперт.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Что касается прогнозов инфляции, то за 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%, говорится в выводах НБУ. Также НБУ снизил учетную ставку на 1%. Так от 25 октября 2019 года она составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним также, не исключено, что курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть рекордной отметки.

Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Как утверждает эксперт Вадим Иосуб, на валютном рынке может произойти катастрофа, если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - подчеркнул финансовый аналитик.

Иосуб также заявил, что совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление гривны по отношению к доллару.

Как известно, при подготовке государственного бюджета на 2020 год Министерство финансов заложило курс доллара на уровне 24,8-27 гривен. Предыдущим прогнозом от профильного министерства был курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.