Нардепи заявили, що жителі «Л/ДНР» можуть отримувати подвійну пенсію

Голова парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова з фракції «Слуга народу» розповіла про те, що жителі окупованих районів Донбасу повинні мати право на отримання як української пенсії, так і виплат з боку окупаційної «влади». Про це вона заявила в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається. На технічному рівні ми не будемо з'ясовувати, що людині там платять, а будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок», - заявила вона.

Крім того, нардеп додала, що Україна не може відмовитися від виплати пенсій своїм громадянам на підставі того, що вони отримують виплати від РФ в Криму або від угруповань «ДНР» і «ЛНР». Третьякова заявила, що факт отримання двох пенсій не повинен призводити до розриву відносин держави з громадянином.

Вона також зауважила, що виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях можуть стати ще одним інструментом тиску на РФ.

Раніше ми писали про те, що перед Новим роком на кордоні між ОРДЛО і територією, підконтрольної Україні, виросли гігантські черги.

Мешканці районів, куди прийшов «російський світ», поспішають в Україну за пенсіями, допомогами і продуктами.

Відповідні фото опублікував в соцмережах офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним «Штірліц».

«Черга в «фашистську» Україну, де всіх «катують» і «знущаються». Станиця Луганська з боку окупованого Луганська. Пенсії, холодильник і набите черево перемагає зомбоящик», – він підписав знімки.

У своєму телеграм-каналі він також виклав фото зі Станиці Луганської, показавши величезні черги до банкоматів.

«Черзі за соціальними виплатами від проклятої хунти. Зараз тут отримуємо, загорланим славароисси і ще раз отримаємо в дирляндії. Добре влаштувалися, отримуючи подвійні соцвиплати, і в більшості бути ворогами України», – пише ветеран АТО.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО стрімголов кинулися в Україну: кадри безумства злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, пенсії в Україні стануть розкішшю, їх отримають не всі: як не залишитися без виплат.

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