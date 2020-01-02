Нардепы заявили, что жители «Л/ДНР» могут получать двойную пенсию

Глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова из фракции «Слуга народа» рассказала о том, что жители оккупированных районов Донбасса должны иметь право на получение как украинской пенсии, так и выплат со стороны оккупационных «властей». Об этом она заявила в интервью «Интерфакс-Украина».

«Мы не признаем оккупанта и его действия, мы не признаем те "пенсии" и "документы", мы не признаем то, что там происходит. На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», - заявила она.

Кроме того, нардеп добавила, что Украина не может отказаться от выплаты пенсий своим гражданам на основании того, что они получают выплаты от РФ в Крыму или от группировок «ДНР» и «ЛНР». Третьякова заявила, что факт получения двух пенсий не должен приводить к разрыву отношений государства с гражданином.

Она также заметила, что выплаты украинским пенсионерам на оккупированных территориях могут стать еще одним инструментом давления на РФ.

Ранее мы писали о том, что перед Новым годом на границе между ОРДЛО и территорией, подконтрольной Украине, выросли гигантские очереди.

Жители районов, куда пришел «русский мир», спешат в Украину за пенсиями, пособиями и продуктами.

Соответствующие фото опубликовал в соцсетях офицер ВСУ Анатолий Штефан с позывным «Штирлиц».

«Очередь в «фашистскую» Украину, где всех «пытают» и «издеваются». Станица Луганская со стороны оккупированного Луганска. Пенсии, холодильник и набитое пузо побеждает зомбоящик», – подписал он снимки.

В своем телеграмм-канале он также выложил фото со Станицы Луганской, показав огромные очереди к банкоматам.

«Очереди за социальными выплатами от проклятой хунты. Сейчас здесь получаем, загорланим славароисси и еще раз получим в дырляндии. Хорошо так устроились, получая двойные соцвыплаты, и в большинстве быть врагами Украины», – пишет ветеран АТО.

Напомним, жители ОРДЛО сломя голову ринулись в Украину: кадры безумия слили в сеть.

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат.

Также Politeka писала, что украинцам угрожают массовым лишением пенсий и выплат, людям выдвинули условия.