Стало відомо, хто з мешканців окупованих Криму і Донбасу можуть розраховувати на другу пенсію

Таку думку озвучив екс-заступник голови МінТОТ Георгій Тука, передає Обозреватель.

За його словами, жителі окупованого Криму не будуть отримувати другі виплати від України, оскільки Кремль юридично вважає їх громадянами РФ.

"На жаль, в черговий раз бачу, що "змішалися в купу коні, люди". Справа в тому, що жителі Криму і жителі окупованого Донбасу з юридичної точки зору перебувають у різних статусах", – озвучив Лою важливі нюанси.

Колишній топ-чиновник також нагадав, що офіційний Кремль визнав жителів окупованого Криму своїми громадянами, незалежно від їх бажання.

"Тому жителі Криму, як громадяни РФ, отримують російську пенсію. У відповідності з чинним законодавством, в такому випадку вони не мають права отримувати пенсію іншої держави, в тому числі України. Людина може отримувати офіційну пенсію тільки від однієї держави", – додав Лою у спілкуванні з журналістами.

Що стосується жителів тимчасово непідконтрольного Донбасу, то вони в більшості випадків отримують не пенсію, а "матеріальну допомогу". Більше того, де-юре вони залишаються громадянами України.

"Тому у них є повне юридичне право отримувати пенсію з боку України", – впевнено підкреслив Лою.

Підсумовуючи, колишній заступник голови МинТОТ додав, що зараз у суспільстві багато плутають два поняття: виплату пенсій жителям окупованих територій та виплату пенсій на окупованих російськими військами територіях.

"Якщо людина живе на окупованій території, то він може перетнути лінію розмежування і отримати свою законну пенсію на підконтрольній території Україні. Але це стосується тільки людей, які зареєстровані як вимушено переміщених осіб. Якщо людина не проходив таку реєстрацію, то на сьогоднішній день у нього немає можливості отримувати свою пенсію", – резюмував Лою у спілкуванні з співрозмовниками.

Раніше ми повідомляли про те, що "Слуги народу" заговорили про подвійні пенсії для жителів окупованої Росією Донбасу. За словами голови профільного комітету Ради Галини Третьякової, жителі окупованих районів Донбасу повинні мати право на отримання як української пенсії, так і виплат з боку окупаційних «влади».

Нардеп також підкреслила, що Україна не може відмовитися від виплати пенсій своїм громадянам на підставі того, що вони отримують виплати від РФ в Криму або від угруповань «ДНР» і «ЛНР».

На думку Третьякової, факт отримання двох пенсій не повинен призводити до розриву відносин держави з громадянином.

Українців така ініціатива розлютила і вони закликали Галину Третьякову виплачувати пенсії жителям ОРДЛО з власної кишені. Деякі коментатори і зовсім закликали судити нардепа за держзраду.

Нагадаємо, жителі ОРДЛО стрімголов кинулися в Україну: кадри безумства злили в мережу.

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