Стало известно, кто из жителей оккупированных Крыма и Донбасса могут рассчитывать на вторую пенсию

Подобное мнение озвучил экс-замглавы МинВОТ Георгий Тука, передает Обозреватель.

По его словам, жители оккупированного Крыма не будут получать вторые выплаты от Украины, поскольку Кремль юридически считает их гражданами РФ.

"К сожалению, в очередной раз вижу, что "смешались в кучу кони, люди". Дело в том, что жители Крыма и жители оккупированного Донбасса с юридической точки зрения находятся в разных статусах", – озвучил Тука важные нюансы.

Бывший топ-чиновник также напомнил, что официальный Кремль признал жителей оккупированного Крыма своими гражданами, независимо от их желания.

"Поэтому жители Крыма, как граждане РФ, получают российскую пенсию. В соответствии с действующим законодательством, в таком случае они не имеют права получать пенсию другого государства, в том числе Украины. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства", – добавил Тука в общении с журналистами.

Что касается жителей временно неподконтрольного Донбасса, то они в большинстве случаев получают не пенсию, а "материальную помощь". Более того, де-юре они остаются гражданами Украины.

"Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", – уверенно подчеркнул Тука.

Подытоживая, бывший замглавы МинВОТ добавил, что сейчас в обществе многие путают два понятия: выплату пенсий жителям оккупированных территорий и выплату пенсий на оккупированных российскими войсками территориях.

"Если человек живет на оккупированной территории, то он может пересечь линию разграничения и получить свою законную пенсию на подконтрольной Украине территории. Но это касается только людей, которые зарегистрированы как вынужденно перемещенные лица. Если человек не проходил такую регистрацию, то на сегодняшний день у него нет возможности получать свою пенсию", – резюмировал Тука в общении с собеседниками.

Ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о двойных пенсиях для жителей оккупированного Россией Донбасса. По словам главы профильного комитета Рады Галины Третьяковой, жители оккупированных районов Донбасса должны иметь право на получение как украинской пенсии, так и выплат со стороны оккупационных «властей».

Нардеп также подчеркнула, что Украина не может отказаться от выплаты пенсий своим гражданам на основании того, что они получают выплаты от РФ в Крыму или от группировок «ДНР» и «ЛНР».

По мнению Третьяковой, факт получения двух пенсий не должен приводить к разрыву отношений государства с гражданином.

Украинцев такая инициатива взбесила и они призвали Галину Третьякову выплачивать пенсии жителям ОРДЛО из собственного кармана. Некоторые комментаторы и вовсе призвали судить нардепа за госизмену.

Напомним, жители ОРДЛО сломя голову ринулись в Украину: кадры безумия слили в сеть.

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