Стало известно, кто из жителей оккупированных Крыма и Донбасса могут рассчитывать на вторую пенсию

Подобное мнение озвучил экс-замглавы МинВОТ Георгий Тука, передает Обозреватель.

По его словам, жители оккупированного Крыма не будут получать вторые выплаты от Украины, поскольку Кремль юридически считает их гражданами РФ.

ДНР, Донбасс, жители донбасса

"К сожалению, в очередной раз вижу, что "смешались в кучу кони, люди". Дело в том, что жители Крыма и жители оккупированного Донбасса с юридической точки зрения находятся в разных статусах", – озвучил Тука важные нюансы.

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Бывший топ-чиновник также напомнил, что официальный Кремль признал жителей оккупированного Крыма своими гражданами, независимо от их желания.

"Поэтому жители Крыма, как граждане РФ, получают российскую пенсию. В соответствии с действующим законодательством, в таком случае они не имеют права получать пенсию другого государства, в том числе Украины. Человек может получать официальную пенсию только от одного государства", –  добавил Тука в общении с журналистами.

Что касается жителей временно неподконтрольного Донбасса, то они в большинстве случаев получают не пенсию, а "материальную помощь". Более того, де-юре они остаются гражданами Украины.

"Поэтому у них есть полное юридическое право получать пенсию со стороны Украины", – уверенно подчеркнул Тука.

донецк, луганск, донбасс

Подытоживая, бывший замглавы МинВОТ добавил, что сейчас в обществе многие путают два понятия: выплату пенсий жителям оккупированных территорий и выплату пенсий на оккупированных российскими войсками территориях.

"Если человек живет на оккупированной территории, то он может пересечь линию разграничения и получить свою законную пенсию на подконтрольной Украине территории. Но это касается только людей, которые зарегистрированы как вынужденно перемещенные лица. Если человек не проходил такую регистрацию, то на сегодняшний день у него нет возможности получать свою пенсию", – резюмировал Тука в общении с собеседниками.

Ранее мы сообщали о том, что в "Слуге народа" заговорили о двойных пенсиях для жителей оккупированного Россией Донбасса. По словам главы профильного комитета Рады Галины Третьяковой, жители оккупированных районов Донбасса должны иметь право на получение как украинской пенсии, так и выплат со стороны оккупационных «властей».

Нардеп также подчеркнула, что Украина не может отказаться от выплаты пенсий своим гражданам на основании того, что они получают выплаты от РФ в Крыму или от группировок «ДНР» и «ЛНР».

По мнению Третьяковой, факт получения двух пенсий не должен приводить к разрыву отношений государства с гражданином.

Украинцев такая инициатива взбесила и они призвали Галину Третьякову выплачивать пенсии жителям ОРДЛО из собственного кармана. Некоторые комментаторы и вовсе призвали судить нардепа за госизмену.

Напомним, жители ОРДЛО сломя голову ринулись в Украину: кадры безумия слили в сеть.

Как сообщала Politeka, пенсии в Украине станут роскошью, их получат не все: как не остаться без выплат.

Также Politeka писала, что украинцам угрожают массовым лишением пенсий и выплат, людям выдвинули условия.