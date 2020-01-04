Через певні геополітичні події в січні прогнозують стрибок вартості нафти, а, отже, подорожчає не тільки топливо

Ціни на бензин, газ та енергоносії будуть зростати. Про це повідомляє популярний телеграм-канал "Жінка з косою", передає Politeka.net.

На зростання вартості нафти найближчим часом можуть вплинути вбивство іранського генерала в Багдаді, намір Туреччини відправити армію до Лівії, масові протести біля посольства США в Іраку тощо.

"Прогнозують зростання нафти на 10% в січні, - йдеться в повідомленні телеграм-каналу. - Отже, ціни на паливо підуть у ріст, а з ними і зростання цін на газ та інші енергоносії. Також піде подорожчання цін на продукти через подорожчання логістичних витрат. Це може вдарити по планам нашого Кабміну, який хотів зменшити тарифи. До речі в січні завжди заморозки і споживання газу зростає на 40%, тому перший місяць 2020 року може стати для нашого уряду дуже проблемним".

Раніше ми повідомляли, оператори АЗС вирішили знизити ціни на паливо після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Ситуацію прокоментував журналіст Олексій Панич. За його словами, це хороша новина для водіїв, але не дуже - для країни в цілому.

Журналіст підкреслив, що управління економікою в ручному режимі, дуже схоже на авторитаризм. Аналогічним прикладом Панич вважає несподівано виявлені правоохоронцями ігрові заклади.

Журналіст нагадав, що в Білорусі авторитаризм починався саме з указу Олександра Лукашенка знизити ціни на хліб.

"Що гріха таїти: багато українців "хочуть мати свого Бацьку". І не розуміють - не хочуть знати, яка буде біда для всіх нас. І для них в тому числі. Бо "Батько" - це 100% гарантія економічного зубожіння (за європейськими мірками), але на сьогодні вже НЕ гарантія "миру і спокою", - підкреслив Панич.

Нагадаємо, рейтинг Зеленського котиться вниз слідом за Порошенко: Білецький розкрив правду.

Як повідомляла Politeka, Зеленського після зустрічі з Путіним застукали в компанії зоряного красеня.

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