Из-за определенных геополитических событий в январе прогнозируют скачок стоимости нефти, а, следовательно, подорожает не только топливо

Цены на бензин, газ и энергоносители будут расти. Об этом сообщает популярный телеграм-канал "Женщина с косой", передает Politeka.net.

На рост стоимости нефти в ближайшее время могут повлиять убийство иранского генерала в Багдаде, намерение Турции отправить армию в Ливию, массовые протесты возле посольства США в Ираке и так далее.

"Прогнозируют рост нефти на 10% в январе, - говорится в сообщении телеграм-канала. - Следовательно, цены на топливо пойдут в рост, а с ними и рост цены на газ и другие энергоносители. Также пойдет подорожание цен на продукты из-за удорожания логистических расходов. Это может ударить по планам нашего КабМина, который хотел уменьшить тарифы. Кстати в январе всегда заморозки и потребление газа вырастает на 40%, поэтому первый месяц 2020 года может стать для нашего правительства очень проблемным".

Ранее мы сообщали, операторы АЗС решили снизить цены на топливо после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ситуацию прокомментировал журналист Алексей Панич. По его словам, это хорошая новость для водителей, но не очень - для страны в целом.

Журналист подчеркнул, что управление экономикой в ручном режиме очень похоже на авторитаризм. Аналогичным примером Панич считает неожиданно обнаруженные правоохранителями игровые заведения.

Журналист напомнил, что в Беларуси авторитаризм начинался именно с указа Александра Лукашенко снизить цены на хлеб.

«Что греха таить: многие украинцы "хотят иметь своего Бацьку". И не понимают - не хотят знать - какая будет беда для всех нас. И для них в том числе. Ибо "Батька" - это 100% гарантия экономического обнищания (по европейским меркам), но на сегодня уже НЕ гарантия "мира и спокойствия», - подчеркнул Панич.

Напомним, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко: Билецкий раскрыл правду.

Как сообщала Politeka, Зеленского после встречи с Путиным застукали в компании звездного красавца.

Также Politeka писала, что Путин пошутил о газе, но не все знают, что ответил Зеленский: «А у нас....».