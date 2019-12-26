Снижение цен на бензин станет хорошей новостью для водителей, но плохой для страны в целом

Как сообщает Politeka, об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист Алексей Панич. Таким образом он прокомментировал новость о том, что операторы АЗС решили снизить цены на бензин после встречи с Владимиром Зеленским. Журналист подчеркнул, что управление экономикой в ручном режиме очень похоже на авторитаризм.

Аналогичным примером Панич считает неожиданно обнаруженные правоохранителями игровые заведения.

Журналист напомнил, что в Беларуси авторитаризм начинался именно с указа Александра Лукашенко снизить цены на хлеб.

«Что греха таить: многие украинцы "хотят иметь своего Бацьку". И не понимают - не хотят знать - какая будет беда для всех нас. И для них в том числе. Ибо "Батька" - это 100% гарантия экономического обнищания (по европейским меркам), но на сегодня уже НЕ гарантия "мира и спокойствия», - подчеркнул Панич.

Он добавил, что пока в Украине не наблюдается сильного авторитарного лидера, однако это только пока.

«Не исключаю, что лидер потом изменится, а полномочия останутся. Сценарий "Янукович-2" на подходе», - подытожил Панич.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, предусматривающим внесение изменений в документ "О рынке электрической энергии" № 330.

Согласно подписанному закону, НКРЭКУ в случае значительного колебания цен на рынке электроэнергии может установить предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием. Однако, сперва необходимо обсудить эти цены с руководством Антимонопольного комитета.

Более того, новый закон устанавливает мораторий на продажу и/или поставку электроэнергии, импортируемой из РФ (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

В то же время, правительство может отменять запрет на определенный им срок, чтобы избежать чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины. Из этого выходит, что Владимир Зеленский, подписав документ, разрешил импорт э/э из РФ по определенному решению Кабинета министров.

Напомним, рейтинг Зеленского катится вниз вслед за Порошенко: Билецкий раскрыл правду.

Как сообщала Politeka, Зеленского после встречи с Путиным застукали в компании звездного красавца.

Также Politeka писала, что Путин пошутил о газе, но не все знают, что ответил Зеленский: «А у нас....».