Національний банк України відновив прогноз по долару на шосте січня

Нацбанк нічого не змінив курсу долара на шосте січня. Як і п'ятого, офіційний курс долара складе 23,68 за одиницю. Євро обійдеться в 26,42 за одиницю. Злотий, польська валюта, обійдеться в 6,19 за одиницю. Російський рубль в цей день буде 3,81 гривень за 10 одиниць. Про це пише Politeka.

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Середній курс долара в Україні у 2020 році буде 25 грн/$. Такий прогноз озвучила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Експерт стверджує, що зміцнення курсу в 2020 році буде більш значним, ніж передбачається на даний момент.

"загалом, курс буде залежати від припливу валюти по фінансовому рахунку. Зокрема, всіх хвилює питання, як вплине на ринок очікуване ослаблення інтересу нерезидентів до ОВДП (облігацій внутрішньої державної позики). Зрозуміло, що по мірі зниження ставок на ОВДП, приплив валюти, пов'язаний з купівлею гривні для подальшого придбання ОВДП буде знижуватися, тому можна припускати, що ревальваційний тиск буде знижуватися", – вважає аналітик.

Повідомлялося, що експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Иосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.

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