Курс валют в Украине 5 января будет выглядеть странно, поскольку доллар и евро резко прекратят падение
Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе НБУ.
Украинцам 100 долларов сегодня обойдутся в 2368,6 гривен.
Похожей ситуация будет и с курсом евро. За 100 евро в обменниках будут просить 2642,2 грн.
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Как собщалось ранее, средний курс доллара в Украине в 2020 году будет 25 грн/$. Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.
Эксперт утверждает, что укрепление курса в 2020 году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.
"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривны для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.
Также она не исключила, что настроения на рынке могут резко изменится и доллар пойдет вверх.
Ранее мировые аналитики заявляли, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировой рекорд.
Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.
Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.
Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.
Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.