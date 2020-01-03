Несмотря на то, что гривна стала мировым рекордсменом, бюджет Украины сильно пострадал из-за качель с курсом доллара

Об этом сообщает УНИАН.

Мировые аналитики утверждают, что за 2019 год гривна укрепилась по отношению к доллару на 16,5%, установив мировый рекорд.

Но это сильно ударило по государственному бюджету, поскольку страна начала терять доход от экспорта.

Еще 30 декабря 2019 года курс доллара составлял 23,8 грн/$, что создало разницу в $1,6 млрд между ожидаемым уровнем доходов бюджета и реальными сборами.

Выступая в Парламенте глава Минфина Оксана Маркарова заявила, что недостача "полностью под контролем" и не приведет к сокращению государственных расходов. Однако, по информации западных аналитиков существуют сомнения, что этого удастся избежать.

"...У Киева "нет выбора" из-за его фискальных обязательств перед МВФ. По его мнению, в 2019 году доходы страны в итоге сократятся на 0,7% от ВВП, что заставит правительство отложить финансирование некоторых инфраструктурных проектов в 2020 году ради уменьшения давления на бюджет. Минфин Украины не ответил изданию на запрос о комментарии", – говорится в публикации.

Укрепление гривны стало возможным благодаря потокам денег, которые официальный Киев получил от продажи под большие проценты иностранцам долговых облигаций.

"Союзники президента Владимира Зеленского обвиняют НБУ в сохранении высокого уровня процентной ставки и невмешательства с целью сдержать гривню. Стоимость кредитов в Украине в течение последних месяцев была снижена. Но НБУ объясняет, что слишком быстрое сокращение процентной ставки повлечет за собой неустойчивую экономическую экспансию. Ведомство также сохраняет гибкую валютную политику", – подытожили журналисты в своей статье.

Ранее мы сообщали о том, что после Нового года курс доллара в Украине может взлететь до отметки в 27 грн/$. По словам эксперта Сергея Головнева, курс доллара в Украине после новогодних праздников будет на том уровне, который Кабинет министров заложил в государственный бюджет на 2020 год.

"Сейчас все прогнозируют и в бюджете заложено 27 гривен за доллар – это и будет средним курсом на 2020 год", - резюмировал главный редактор издания.

Другие же эксперты утверждают, что гривна продолжит укрепляться, а доллар, соответственно, упадет до отметки в 20 гривен.

Напомним, доллар резко изменится в цене, раскрыты планы НБУ.

А еще Politeka писала, что НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро рекордно обвалились.

Также Politeka сообщала, что доллар пробил новое дно, триумф гривны продолжается.