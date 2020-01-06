Национальный банк Украины обновил прогноз по доллару на шестое января

Нацбанк ничего не изменил по курсу доллара на шестое января. Как и пятого, официальный курс доллара составит 23,68 за единицу. Евро обойдется в 26,42 за единицу. Злотый, польская валюта, обойдется в 6,19 за единицу. Российский рубль в этот день будет 3,81 гривен за 10 единиц. Об этом пишет Politeka.

Ранее мы сообщали, что доллар наносит новый удар, украинцам пора забывать о "сладком курсе".

Средний курс доллара в Украине в 2020 году будет 25 грн/$. Такой прогноз озвучила аналитик Concorde Capital Евгения Ахтырко.

Эксперт утверждает, что укрепление курса в 2020 году будет более значительным, чем предполагается на данный момент.

"В целом, курс будет зависеть от притока валюты по финансовому счету. В частности, всех волнует вопрос, как повлияет на рынок ожидаемое ослабление интереса нерезидентов к ОВГЗ (облигациям внутреннего государственного займа). Понятно, что по мере снижения ставок на ОВГЗ, приток валюты, связанный с покупкой гривны для дальнейшего приобретения ОВГЗ будет снижаться, поэтому можно предполагать, что ревальвационное давление будет снижаться", – считает аналитик.

Сообщалось, что эксперты сообщили, что доллар в Украине ждет большое падение, но в Минфине сдерживаются от таких прогнозов.

Так, по мнению некоторых специалистов, доллар в 2020 году будет стоить 20 - 22 гривны. В Минфине же заложили прогнозируемый курс доллара на отметке 24,8-27 грн.

Предыдущий прогноз Минфина был на уровне 28,2 грн.

Отметим, в частности аналитик Максим Пархоменко считает, что гривна осуществит победное шествие в наступающем году и достигнет 22 гривен за один доллар.

По словам аналитика Вадима Иосуба, если НБУ вернется к старым практикам, вмешавшись в курсообразование, то может случиться кризис.

Напомним, гривна остановила наступление, курс валют застынет

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