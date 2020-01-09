Після рекордного зростання гривня несподівано почала падати. Про це свідчить курс валют в Україні на 9 січня

Офіційний курс валют на четвер представив Нацбанк. Як видно, тенденції в обмінниках різко змінилися порівняно з кінцем минулого року: долар і євро почали відвойовувати свої позиції.

Так, долар подорожчав на 16 копійок і склав 23,83 грн;

У свою чергу, курс євро виріс на 10 копійок і склав 26,49 грн.

Варто відзначити, що попередні місяці курс гривні постійно йшов вгору і досяг рекордної за останні роки позначки 23,3 грн за долар. За словами експертів, різкий стрибок курсу пов'язаний з діями НБУ, який за день викупив на валютному ринку 700 мільйонів доларів. Це стало в першу чергу психологічним фактором, через який у київських обмінниках курс долара відразу підскочив майже на цілу гривню.

Раніше ми писали про те, що курс долара в сьогоднішніх реаліях неможливо зафіксувати на одному рівні, про це глава Мінекономіки Тимофій Милованов написав у своєму Facebook.

Зокрема, міністр нагадав, що якщо в Україні курс долара падає на дно, то від цього програють бізнес і держбюджет, які несуть великі втрати.

А якщо національна валюта падає, то в мінусі виявляються звичайні споживачі.

"Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалася тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад, в 1998, 2008 або 2014 роках", – підкреслив Милованов.

Він також додав, що НБУ може згладити коливання на валютному ринку, але вручну стримувати курс долара ніхто не має наміру.

Підсумовуючи, Тимофій Милованов також спрогнозував зміцнення гривні по відношенню до долара. Але ситуація все одно буде залежати від розвитку економіки та ситуації на світових ринках.

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