Скандал зі списанням грошей з карток клієнтів Приватбанка отримав продовження

Клієнт, який раніше скаржився, що на його карті несподівано утворився «мінус», повідомив, що ситуація отримала несподіваний поворот. Своє повідомлення він залишив на порталі «Мінфін».

«Продовження ситуації з 13.09.2019. Банк проблему списання коштів з картки не вирішив (без відома були списані 25000 грн). Більше того, вони нарахували відсотки на кошти, які ми не брали. Сума складає вже 37000 грн. Списують відсотки просто так», - йдеться в повідомленні.

Більш того, клієнт Приватбанку розповів, що тепер стали загрожувати його родичам.

«Ще й нахабно крадуть чужі персональні дані і загрожують родичам. У розмові оператор прям в нахабну зізнався, що це тільки проблеми клієнта, а банк тут ні до чого. Тим самим ви порушуєте купу норм чинного законодавства. До зустрічі в судах», - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПриватБанк намагався загнати карту клієнта в мінус.

"13.09.2019 року мені прийшла смс про те, що з мого рахунку списали гроші в розмірі 4901 грн(баланс склав мінус 4,9 до), через пару хвилин прийшла ще така ж смс і баланс склав -9,8 тисяч гривень. Після чого я звернувся в онлайн чат Приват24, де співробітник мене запевнив, що це збій системи і тд, що все повернеться до обіду. Днями змінив карту - у відділенні уточнив щодо мінуса(17.09.2019), і його не виявилося", - розповідав клієнт Приватбанку деталі скандалу.

Через час, як стверджує клієнт, з його нової карти ПриватБанк списав ще 700 гривень, після чого співробітники банку почали в грубій формі вимагати погасити заборгованість.

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