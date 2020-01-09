Скандал со списанием денег с карт клиентов Приватбанка получил продолжение

Клиент, который ранее жаловался, что на его карте неожиданно образовался «минус», сообщил, что ситуация получила неожиданный поворот. Свое сообщение он оставил на портале «Минфин».

«Продолжение ситуации с 13.09.2019. Банк проблему списания средств с карты не решил (без ведома были списаны 25000 грн). Более того, они насчитали проценты на средства, которые мы не брали. Сумма составляет уже 37000 грн. Списывают проценты просто так», - говорится в сообщении.

Более того, клиент Приватбанка рассказал, что теперь стали угрожать его родственникам.

«Еще и нагло воруют чужие персональные данные и угрожают родственникам. В разговоре оператор прям в наглую признался, что это только проблемы клиента, а банк здесь ни к чему. Тем самым вы нарушаете кучу норм действующего законодательства. До встречи в судах», - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк пытался загнать карту клиента в минус.

"13.09.2019 года мне пришла смс о том, что с моего счета списались деньги в размере 4901 грн(баланс составил минус 4,9 к), через пару минут пришла ещё такая же смс и баланс составил -9,8 тысяч гривен. После чего я обратился в онлайн чат Приват24, где сотрудник меня уверил, что это сбой системы и тд, что все вернётся до обеда. На днях поменял карту - в отделении уточнил по поводу минуса(17.09.2019), и его не оказалось", - рассказывал клиент Приватбанка детали скандала.

Через время, как утверждает клиент, с его новой карты ПриватБанк списал еще 700 гривен, после чего сотрудники банка начали в грубой форме требовать погасить задолженность.

Напомним, ПриватБанк подловили на обмане клиентов, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк оставил клиента без денег за границей, гремит скандал: "в целях безопасности...".

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