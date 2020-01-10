В Україні у грудні було зафіксовано дефляцію

Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов.

Наголошується, що ціни знизилися на 0,2% (раніше в грудні фіксувалося лише зростання цін, зокрема, найнижчий зростання склало 0,2% в 2011-2012 рр ..

За словами міністра, у річному вимірі споживча інфляція сповільнюється вражаючими темпами - до 4,1% (порівняно з 5,1% у листопаді). Більш того, вона була близька до нижньої межі цільового діапазону 5% +/- 1в.п. В цілому за підсумками 2019 споживча інфляція нижче прогнозу на початку грудня - 4,5%, так і прогнозу середини жовтня (урядовий прогноз - 6,7%).

Також зазначається, що базовий індекс споживчих цін знизився на 0,3% (у річному обчисленні уповільнила зростання до 3,9% в порівнянні з 4,8% у листопаді), небазовий індекс споживчих цін за розрахунками Мінекономіки опустився на 0,1% (у річному обчисленні уповільнила зростання до 4,3% у порівнянні з 5,6% у листопаді).

Причинами нетипового для грудня зниження цін називають:

істотну ревальвацію гривні (тільки протягом грудня середньомісячний обмінний курс гривні до долара США зміцнився на 3,1%), що створювало дефляційний вплив на внутрішні ціни (знизилися ціни на переважно імпортні товари: фрукти , одяг і взуття, побутову техніку, фармацевтичну продукцію, паливо і масла, автомобілі та ін)

зниження ціни на природний газ для потреб населення на 11,2% (з початку року ціни знизилися на 28,7%).

Також зазначається, що насичення окремих сегментів продовольчого ринку компенсувало зростання цін на ринку молочних продуктів. Це дозволило зламати сезонність продовольчого ринку і залишити ціни незмінними порівняно з попереднім місяцем.

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