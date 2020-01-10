В Украине в декабре была зафиксирована дефляция

Как передает Politeka.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Отмечается, что цены снизились на 0,2% (ранее в декабре фиксировался только рост цен, в частности, самый низкий рост составил 0,2% в 2011-2012 гг.

По словам министра, в годовом исчислении потребительская инфляция замедляется впечатляющими темпами - до 4,1% (по сравнению с 5,1% в ноябре). Более того, она была близка к нижней границе целевого диапазона 5% +/- 1в.п. В целом по итогам 2019 потребительская инфляция ниже как прогноза в начале декабря - 4,5%, так и прогноза середины октября (правительственный прогноз - 6,7%).

Также отмечается, что базовый индекс потребительских цен снизился на 0,3% (в годовом исчислении замедлил рост до 3,9% по сравнению с 4,8% в ноябре), небазовый индекс потребительских цен по расчетам Минэкономики опустился на 0,1% (в годовом исчислении замедлил рост до 4,3% по сравнению с 5,6% в ноябре).

Причинами нетипичного для декабря снижения цен называют:

существенную ревальвацию гривны (только на протяжении декабря среднемесячный обменный курс гривны к доллару США укрепился на 3,1%), что создавало дефляционное влияние на внутренние цены (снизились цены на преимущественно импортные товары: фрукты , одежда и обувь, бытовую технику, фармацевтическую продукцию, топливо и масла, автомобили и др.)

снижение цены на природный газ для нужд населения на 11,2% (с начала года цены снизились на 28,7%).

Также отмечается, что насыщение отдельных сегментов продовольственного рынка компенсировало рост цен на рынке молочных продуктов. Это позволило сломать сезонность продовольственного рынка и оставить цены неизменными по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине может подорожать хлеб. Рост цен будет в пределах более 7%, от нынешней стоимости и произойдет это, вероятно, в конце 2020 года.

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